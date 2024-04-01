مدينة سعودية تتزين بالثلج الأبيض - فيديو

مدينة سعودية تتزين بالثلج الأبيض - فيديو
التاريخ
4/1/2024 5:08:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في مشهد مليء بالدهشة والجمال، تزينت شوارع مدينة ابها السعودية صباح (الأحد 31-3-2024) بكميات كبيرة من البرد والثلج، ما أدى إلى اكتساء الأرض بحلة بيضاء.
صوت بيروت انترناشونال
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