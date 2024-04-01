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البريد الأردني يباشر بتقديم خدمتي أمنها وبريدك لعندك

4/1/2024 5:08:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - باشر البريد الأردني، العمل في مكة مول من خلال مكتب بريد "بوث"، لتقديم خدمتي "أمنها" و"بريدك لعندك"، لتوفير الخدمات البريدية لخدمة الشركات والمحلات التجارية المتواجدة داخل مجمع المول والمنطقة المحيطة به.
وبحسب بيان البريد الأردني اليوم الاثنين، سيقدم المكتب خدمة "أمنها" التي تقوم على استلام وتسليم الأمانات والأمتعة الشخصية، وخدمة "بريدك لعندك" التي تقوم على توصيل الشحنات البريدية والأمتعة الشخصية والبعائث البريدية والبضائع الخاصة بتجار المول الى زبائنهم وبأقل التكاليف وبأسرع وقت، كذلك تقديم الخدمات البريدية العادية للمواطنين ولزوار ومتسوقي مكة مول.













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