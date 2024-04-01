العراق.. حريق هائل يباغت دهوك فجرا ويلتهم أحد أسواقها-فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اندلع حريق كبير في أحد الأسواق الشعبية وسط محافظة دهوك العراقية، فجر اليوم الاثنين، وتسبب بخسائر كبيرة.
وأعلن الدفاع المدني السيطرة على الحريق الذي اندلع فجر اليوم في سوق (جلي).
وقال الدفاع المدني العراقي خلال بيان، إن "الحريق اندلع عن الساعة 3:43 فجرا، في أحد الأسواق الشعبية وسط محافظة دهوك، ما ألحق خسائر مادية بأكثر من 100 من المحال التجارية".
وأضاف البيان: "شاركت في إخماد الحريق 30 فرقة من الدفاع المدني من 11 مركزا، لتسيطر على النيران خلال 3 ساعات و20 دقيقة من العمل المتواصل".
وأردف: "أصيب خلال الحريق 8 مواطنين و3 من كادر الدفاع المدني، والذين نقلوا إلى المستشفى، وحالتهم الصحية مستقرة، لتقتصر الخسائر على الأضرار المادية".
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