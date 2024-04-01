العراق.. حريق هائل يباغت دهوك فجرا ويلتهم أحد أسواقها-فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اندلع حريق كبير في أحد الأسواق الشعبية وسط محافظة دهوك العراقية، فجر اليوم الاثنين، وتسبب بخسائر كبيرة.

وأعلن الدفاع المدني السيطرة على الحريق الذي اندلع فجر اليوم في سوق (جلي).

وقال الدفاع المدني العراقي خلال بيان، إن "الحريق اندلع عن الساعة 3:43 فجرا، في أحد الأسواق الشعبية وسط محافظة دهوك، ما ألحق خسائر مادية بأكثر من 100 من المحال التجارية".

وأضاف البيان: "شاركت في إخماد الحريق 30 فرقة من الدفاع المدني من 11 مركزا، لتسيطر على النيران خلال 3 ساعات و20 دقيقة من العمل المتواصل".

وأردف: "أصيب خلال الحريق 8 مواطنين و3 من كادر الدفاع المدني، والذين نقلوا إلى المستشفى، وحالتهم الصحية مستقرة، لتقتصر الخسائر على الأضرار المادية".