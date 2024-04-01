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مصر.. تحذير من ظاهرة تضرب المحافظات آخر أيام رمضان لمدة 5 أيام

4/1/2024 5:08:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت غرف العمليات المركزية في المحافظات المصرية عن تأثر العديد من المناطق بظاهرة جوية تستمر لمدة 5 أيام، بالتزامن مع آخر أيام رمضان، وسط تحذيرات للمواطنين المصريين .


وأشارت غرف العمليات المركزية في المحافظات إلى تأثير ظاهرة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر، مما يُؤدي إلى وجود الأتربة العالقة.


وأضاف البيان أن الظاهرة تبدأ من اليوم الاثنين 1 أبريل وتستمر لمدة 5 أيام حتى يوم الجمعة 5 أبريل، وتزداد حدتها في شمال الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر، مع طقس حار نهارًا مائلًا إلى البرودة ليلا، لاسيما في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.


ووجهت غرف العمليات المركزية النصائح الآتية للمواطنين:
ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل.
عدم القيادة بسرعات كبيرة في أثناء وجود الأتربة العالقة.
التزام مرضى الجيوب الأنفية والحساسية بالأدوية.
عدم خروج كبار السن لسوى الضرورة.

RT

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