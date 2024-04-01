هلع لعودة القرش ماكو للبحر الأحمر.. خبير يوضح الأسباب - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد غواصون ومشتغلون بالأنشطة البحرية في مصر، مقطع فيديو يوثق ظهور قرش "ماكو"، المعروف بخطورته ومهاجمته للبشر، قرب منطقة الجونة شمال الغردقة.



وأثار مقطع الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام عدة، هلعا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتغذى القرش ماكو، على رأسيات الأرجل والأسماك العظمية بما فيها التونة، بالإضافة إلى أسماك القرش الأخرى، والسلاحف البحرية والطيور البحرية.



وقال الغواص كريم شريف، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، إن مشاهدة هذا النوع من القروش خلال هذه الفترة من السنة تعتبر ظاهرة طبيعية لكونها فترة التزاوج التي تمتد من أبريل إلى يوليو، محذرًا من مخاطر السباحة في المياه العميقة أو الأماكن المفتوحة.

بدوره يقول أستاذ المحميات الطبيعية وعميد معهد البيئة السابق، الدكتور عمر تمام، إن أسباب عودة القروش القاتلة ومنها القرش "ماكو" تعود إلى طبيعة القروش التي هي بطيتها من الثديات حيث تتكاثر عن طريق الولادة وليس وضع البيض، وتلد أنثى القرش في العام الواحد بين 40 و200، وهو ما يسبب زيادة عدد أسماك القرش في البحر الأحمر في ظل ثابت الغذاء المتاح لها من الأسماك الموجودة، مما أدى إلى نقص في الغذاء وهو ما يدفع الحيتان للبحث عن طعام في أماكن قريبة من الشاطئ، وأحيانا يكون بشر يسبحون فيقوم بمهاجمتهم.



وطالب الخبير البيئي، في تصريحات لـ"العربية. نت"، أن تقوم الدولة بتعديل التشريعات التي تمنع صيد أسماك القرش وتصنفها من الكائنات المهددة بالانقراض، وفتح سياحة صيد أسمك القرش بل وعمل جوائز لها على ما يحدث مع أسماك التونة مرة أو مرتين في العام، من أجل خفض أسماك القرش التي أثرت على التنوع البيولوجي في البحر الأحمر وأدت لمهاجمة السائحين هناك، على أن يتم هذا الأمر بعد القيام بدراسات مستفيضة لتحديد الأعداد المسموح بصيدها".

يشار إلى من أن أشهر أنواع القروش الموجودة بالبحر الأحمر، القرش ماكو، والقرش المحيطي، والقرش أبيض الزعنفة، وأبو مطرقة، والثعلب، والرمادي، والقرش النمر، وأسود الزعنفة، والجيتار.

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