موسكو: مستعدون لكافة سيناريوهات مواجهة الناتو في أوكرانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- جدد رئيس الوفد الروسي إلى مباحثات فيينا حول الأمن والتسلح قسطنطين غافريلوف تأكيد استعداد روسيا لأي سيناريو في مواجهة قوات "الناتو" التي قد يرسلها الحلف إلى أوكرانيا.وأضاف غافريلوف في تصريح بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس حلف "الناتو"، أنه إذا قرر الحلف ارتكاب "المحرمات" بإرسال قوات إلى أوكرانيا لاختبار قدرات روسيا، سيتعين على استراتيجيي الحلف في واشنطن وبروكسل إدراك أن روسيا مستعدة لأي تطور للأحداث.

وقال: "لقد حذرنا مرارا وتكرارا من أن تورط "الناتو" المتزايد في المواجهة المسلحة محفوف بصدام عسكري مباشر بين القوى النووية، مع كل ما يحمله ذلك من عواقب كارثية ستقع مسؤوليتها على عاتقهم. من الواضح أن هذا كله يتناقض مع مضمون البيان المشترك للقوى النووية حول منع نشوب حرب نووية وهو ما تلتزم به روسيا".

وأكد أن تصريحات "الناتو" حول استعداده لإرسال عسكريين إلى أوكرانيا ليست سوى محاولة لـ"تحويل انتباه دافعي الضرائب عن تبديد أموالهم على نحو عبثي في الثقب الأسود للفساد الأوكراني، ومحاولة لإعداد الرأي العام لصالح إحياء اقتصاد الصناعات الدفاعية".