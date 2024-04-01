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النائب الزعبي: المواطن تعب وأرهق من فاتورة الكهرباء

4/1/2024 5:08:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النائب فواز الزعبي إن المستثمرين حالياً يشكون من أسعار الطاقة، وكل ما يريدونه هو جزء من سماء الأردن، لتمديد الطاقة إلى مصانعهم.
وأضاف الزعبي، خلال جلسة النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024 أن المواطن تعب وأرهق من فاتورة الكهرباء.


وبيّن أنه إذا جاء الجابي إلى منزل لم يعجبه سجل بحقه سرقة كهرباء، وبالتالي يمنع من السفر ويحجز على أمواله.

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