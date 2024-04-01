النائب الزعبي: المواطن تعب وأرهق من فاتورة الكهرباء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النائب فواز الزعبي إن المستثمرين حالياً يشكون من أسعار الطاقة، وكل ما يريدونه هو جزء من سماء الأردن، لتمديد الطاقة إلى مصانعهم.
وأضاف الزعبي، خلال جلسة النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024 أن المواطن تعب وأرهق من فاتورة الكهرباء.
وبيّن أنه إذا جاء الجابي إلى منزل لم يعجبه سجل بحقه سرقة كهرباء، وبالتالي يمنع من السفر ويحجز على أمواله.
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