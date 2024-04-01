الرواتب السويسرية... مرتفعة، مستقرّة، وغير كافية

MENAFN - Swissinfo) ما الذي يمكن فِعله في سويسرا بحوالي 7000 فرنك شهريًّا؟ تُظهر الإحصائيات الجديدة استمرار تحسّن متوسّط الأجور في البلاد. لكنّه بالنسبة لبعض الأسر المعيشية*، لا يكفي لمواكبة ارتفاع التكاليف.

تم نشر هذا المحتوى على 01 أبريل 2024 - 09:00 9دقائق

صحفي إيرلندي الأصل. عمل دومنال في مجال الأبحاث والكتابة في عدد من الدول الأوروبية قبل انضمامه إلى swissinfo في عام 2017. يغطي مجالات الديمقراطية المباشرة والسياسة وعادة ما يكون متواجداً في برن.



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في عام 2022، بلغ متوسط الراتب الإجمالي الخام (قبل اقتطاع اشتراكات الضمان الإجتماعي ) لوظيفة بدوام كامل في سويسرا 6788 فرنكا، بحسب إفادة صادرة عن المكتب الفدرالي للإحصاء يوم الثلاثاء 19 مارس 2024. ويمثل ذلك زيادة قدرها 123 فرنكا سويسريا شهريا مقارنة بعام 2020، و350 فرنكا مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عشر سنوات، وفقا لإحصائيات يتم الكشف عنها كل عاميْن. وظلت الفجوات بين أصحاب وصاحبات الدخل المرتفع والمتوسط والمنخفض“مستقرة نسبيا”، فيما تحصلت جميع فئات الدخل على مكاسب اسمية مماثلة بين عامي 2008 و2022.

لكن خلف ستار الاستقرار، تكمن اختلافات كبيرة. فإذا كنت ترغب.ين مثلا في الحصول على راتب أعلى، مع قبولك بأسعار أعلى في نفس الوقت، فأنت أفضل حالا إذا كنت مقيما.ة في زيورخ مقارنة بمن هم وهن في تيتشينو. كما أنه من شأن الشهادة الجامعية، التي تمكّن حاملها وحاملتها من الحصول على وظيفة سامية، أن تكسبه وتكسبها بضعة آلاف من الفرنكات أكثر من خريجي وخريجات جامعات العلوم التطبيقية أو مؤسسات التدريب المهني.

ويظل العامل الحاسم هو طبيعة المهنة التي يمارسها الفرد: فالقطاعات ذات“القيمة العالية”، مثل التبغ أو البنوك أو الصناعات الدوائية، تتفوّق بكثير على القطاعات ذات الأجور المنخفضة مثل المطاعم والفنادق.

محتويات خارجية تقلّص بطيء للفجوة بين الجنسين

بعد المهن، يمثّل الجنس عاملا آخر مهمًّا في تفسير التفاوت، وذلك على الرغم من أنه أصبح أقلّ أهمية مع مرور الوقت. ففي عام 2022، حصلت النساء على أجور أقلّ بنسبة 9.5% مقارنة بنظرائهن من الرجال، وأيضا مقارنة بالسنوات السابقة (10,8% في عام 2020، و11.5% في عام 2018). ورغم أن المكتب الفدرالي للإحصاء لم يوضّح أسباب هذا التحسّن في مؤشر المساواة بين الجنسيْن، إلاّ أنه أرجع أسباب هذه الفجوة، بشكل عامّ، إلى التعليم والعمر والسلم الوظيفي والقطاع، حيث يلعب كل منها دورا محددا.

لكن نظرًا لكون الإحصائيات مصممة على أساس الرواتب بدوام كامل، فإنها تغفل حقيقة عملية: إذ تختار النساء في سويسرا العمل بدوام جزئي بنسب تفوق ذلك بالنسبة للرجال. وتذهب صحيفة“لو كورييه” (Le Courrier) اليسارية إلى أن بيانات المكتب الفدرالي للإحصاء“تركّز على وضع الذكور”، و”لا تعكس وضع أجور غالبية النساء”.

علاوة على ذلك، فإن النساء ممثلات تمثيلا أكبر في القطاعات ذات الدخل المنخفض (أقل من 4500 فرنك)، وتزيد نسبتهن في هذه القطاعات عن 62,5%، في مقابل تمثيل محدود لا يتجاوز 24.6% في الوظائف ذات الدخل المرتفع (أكثر من 16000 فرنك).

ومع ذلك، فإن هذيْن الوضعيْن آخذان في التحسّن قليلا لفائدة النساء، وفقا للمكتب الفدرالي للإحصاء. ومن المنتظر، في السنوات القادمة، أن يسرّع في هذا الاتجاه تنفيذُ القانون، الذي يُلزم أكبر الشركات العامة في سويسرا بتمثيلية للنساء لا تقل عن 30% في مجالس إداراتها و20% في لجانها المشرفة على مستوى الإدارة والتسيير.

محتويات خارجية معاناة الكثير من السكّان من أوضاع صعبة

قد يبدو للوهلة الأولى أن 6788 فرنكا سويسريا مبلغ كبير. وغالبا ما تصنّف سويسرا ضمن البلدان ذات الرواتب الأعلى في العالمرابط خارجي ، حتى بالنسبة لمن هم.ن في أسفل السلم الوظيفي.

لكن أبواب إنفاق المال كثيرة. حيث تتصدّر جنيف وزيورخ بانتظام تصنيفات“أغلى المدن”. كما تتصدّر سويسرا بأسرها مؤشر مجلة الإيكونوميست للوجبات السريعة. نضيف إلى ذلك الضرائب، ومتوسط الإيجارات المرتفع (1412 فرنكا سويسريا للشقة الواحدة في عام 2022)، وتكلفة النقل العام والتأمين الصحي المرتفع أيضا (ما معدّله 360 فرنكا سويسريا شهريا)... وإذا ما تمّ دفع كل تلك الفواتير والمستحقّات، فلن يتبقّى من الرواتب المرتفة سوى النزر اليسير.

ورغم أن نسبة التضخّم في سويسرا كانت أقلّ منها في البلدان الأخرى،خلال الأعوام الماضية، إلا أنها عصفت بكل المكاسب المالية التي تحققت للموظفين والموظفات، والتي أشارت إليها الدراسة الإحصائية. فمنذ 2020، انخفضت الأجور الحقيقية بنسبة 0,8%، وفقا لأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية. وعلى الرغم من أن هذا الانخفاض أقلّ وضوحا ممّا هو عليه في البلدان الأوروبية الأخرى، إلاّ أن تأثيره بات جليّا للعيان: فقد أظهر استطلاع للرأي نٌشر في مارس الماضي، أن نصف الأسر السويسرية غير قادرة على توفير ما يكفي من المال كل شهر لتغطية نفقات غير متوقعة مثل زيارة عاجلة لطبيب الأسنان. وتقول أربع من كل عشرة أسر أن الوضع المالي بات عنصرا أساسيا في تحديد أي قرار.

ويمثل“الأشخاص المعرضون.ات لمخاطر الفقر”، ممّن يعرّفون.ن دخلهم.ن المتاح بأقلّ من 60% من متوسط الدخل الإجمالي، نسبة 14.5% من سكان سويسرا عام 2021. وتبلغ هذه النسبة 16.8% في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

محتويات خارجية الأرقام محايدة، على عكس تفسيرها

تجلّى اختلاف المواقف حول هذا الوضع، من حيث الارتياح والانزعاج، بشكل مباشر في ردود الفعل على الإحصائيات المذكورة.

وكما لو أنه يستبق النقاشات بالخصوص، دعا المكتب الفدرالي للإحصاء كلّا من رولاند مولّر، رئيس الاتحاد السويسري لأرباب العمل، ودانيال لامبارت، كبير اقتصاديي اتحاد النقابات السويسرية، لحضور المؤتمر الصحفي الذي عقده. وقد غطّى التلاسن بين المدعوّيْن على مستجدات الوضع، بما في ذلك تضييق الفجوة بين الجنسيْن، وفق ما نقلته صحيفة“لوتون” الناطقة بالفرنسية.

يرى رولاند مولّر، أنه على الرغم من صعوبة وضع التضخّم، فإن الأمر كان ليكون أكثر سوءًا بسبب جائحة كوفيد-19 وعدم الاستقرار الجيوسياسي. حيث قال إن الاستقرار الملحوظ في الإحصائيات بشكل عام“يبعث على الارتياح”. أمّا دانيال لامبارت، فهو يعتقد أن نسبة 12.5% من القوة العاملة، التي تعيش على“أجر منخفض” (أقل من 4525 فرنكاً شهرياً)، تمثّل نسبة عالية جداً، وأنه يجب تحديد راتب 5000 فرنك راتبًا أدنى.

ولكن، بما أن رابطة أرباب العمل لا تؤيد الزيادة في الأجور بحسب القطاعات المختلفة، فإن النقابات تركّز جهودها حاليا على الترفيع في أجور الحد الأدنى في الكانتونات، وتستخدم سلاح التصويت الشعبي من أجل تعزيز القدرة الشرائية. ويبدو ذلك جليا في نجاح التصويت الأخي،ر الذي أدى إلى إقرار معاش تقاعدي ثالث عشر وسنوي، وكذلك التصويت المرتقب على الحدّ من تكاليف التأمين الصحي.

*يعني مصطلح أسرة معيشية مجموعة من الأشخاص تعيش معًا في منزل واحد وتشترك في النفقات اليومية، وغالبا ما تتكوّن من أفراد لعائلة واحدة أو تجمع بينهم.ن صلات قرابة. يمكن أن تشمل هذه المجموعة الأقارب بالدم أو بالزواج، أو الأصدقاء والصديقات عند العيش معًا بشكل دائم.

تحرير:

بالتس

ريغندينغر

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

مراجعة: أمل المكي

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