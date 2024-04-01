حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 4 (كونا) -- الأول من أبريل

1879 - بدء الخدمات البريدية في الكويت تحت إشراف إدارة البريد الهندية حتى عام 1904 بناء على طلب الشيخ مبارك الصباح من الحكومة البريطانية العمل على تأسيس مكتب للبريد في الكويت.

1923 - صدور أول مجموعة طوابع باسم الكويت واحتوت على 15 طابعا من فئة نصف آنة إلى 10 روبيات وطبع عليها كلمة (كويت) ومنذ ذلك التاريخ أصبح للكويت طوابع خاصة بها تحمل اسمها.

1957 - تأسيس شركة ناقلات النفط الكويتية من القطاع الخاص والتي تسلمت أول ناقلة نفط (كاظمة) في 15 مايو 1959 بحمولة 46 ألف طن فيما قامت الحكومة بتملك الشركة بالكامل عام 1979.

1960 - تطبيق أول مرسوم بقانون للمعاشات التقاعدية الخاص بموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ضمن نظام التقاعد الصادر عام 1955.

1960 - اكتشاف أول بئر للمياه العذبة في حقل مياه الروضتين شمالي الكويت وتبلغ مساحته نحو 50 كيلومترا مربعا ويبلغ ارتفاع أعمق نقطة في سطح الحقل 114 قدما من مستوى سطح البحر.

1961 - الإصدار الأول من النقد الكويتي يطرح للتداول والمكون من خمس عملات ورقية (ربع دينار - نصف دينار - دينار - خمسة - عشرة) تحمل صورة أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح ومن الجهة الثانية صور عدد من معالم نهضة الكويت وست مسكوكات نقدية مستديرة مختلفة القيمة والحجم والوزن والنوع.

1961 - إصدار أول مجموعة طوابع كويتية تحمل قيمة الفلس والدينار بعد أن تم وقف التعامل بالروبية الهندية وإلغاء جميع الطوابع التي تحمل القيمة القديمة.

1967 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر المرسوم الأميري بإنشاء كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت وبدأ العمل في الكلية في الأول من سبتمبر من العام نفسه لتستقبل الدفعة الأولى من طلبتها وكان عددهم 40 طالبا و16 طالبة.

1969 - بنك الكويت المركزي يفتح أبوابه ويباشر أعماله حسب القانون الخاص بالنقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.

2002 - افتتاح مبنى مستشفى المواساة الجديد وهو أحد مستشفيات القطاع الخاص ويقع على مساحة 17 ألف متر مربع ويضم 96 سريرا ويقدم خدمات طبية متكاملة تشمل العيادات التخصصية ووحدة الطوارئ العامة والمختبر وقسم الأشعة والصيدلية.

2016 - هيئة البحرين للثقافة والآثار تمنح الروائي الكويتي سعود السنعوسي جائزة شخصية العام الثقافية.

2020- الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يصدر قرارا بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المشروعات الممولة من الصندوق عن موعد استحقاقها لمدة ستة أشهر بسبب تداعيات فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

2020- أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يأمر بالتبرع بمبلغ خمسة ملايين دينار كويتي لمصلحة دعم صندوق مساهمات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد نيابة عن أسرة الصباح.

2020- مجلس الوزراء الكويتي يقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتاحة الفرص لمتابعة العام الدراسي من خلال التعليم عن بعد بصورة اختيارية وتوفير موقعين لسكن العمالة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتجنب مخالطتهم للعمال الآخرين بسبب تداعيات جائحة كورونا. (النهاية) 2020- مجلس الوزراء الكويتي يقرر تكليف الجهات كافة موافاة فريق عمل توفير وتجهيز المحاجر الصحية بالمباني القابلة لتحويلها إلى محاجر صحية لاستقبال المواطنين العائدين من الخارج وتوضيح أوضاعها الخدمية ومستواها المعيشي خلال 24 ساعة وتكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الإسراع في استكمال قاعدة بيانات المواطنين العائدين من الخارج لحصر الأعداد وتسهيل إجراءات استقبالهم وتوزيعها على المحاجر الصحية بسبب تداعيات جائحة كورونا.

2021 – مجلس الوزراء يقرر الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد اعتبارا من مساء يوم 8/4/2021 حتى 22/4/2021.

2021 - الهيئة العامة للبيئة تعلن استحداث منصة إلكترونية مخصصة لحجز مواعيد مسبقة للصيد في جون الكويت بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. (النهاية)