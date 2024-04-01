حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 4 (كونا) -- الأول من أبريل
1879 - بدء الخدمات البريدية في الكويت تحت إشراف إدارة البريد الهندية حتى عام 1904 بناء على طلب الشيخ مبارك الصباح من الحكومة البريطانية العمل على تأسيس مكتب للبريد في الكويت.
1923 - صدور أول مجموعة طوابع باسم الكويت واحتوت على 15 طابعا من فئة نصف آنة إلى 10 روبيات وطبع عليها كلمة (كويت) ومنذ ذلك التاريخ أصبح للكويت طوابع خاصة بها تحمل اسمها.
1957 - تأسيس شركة ناقلات النفط الكويتية من القطاع الخاص والتي تسلمت أول ناقلة نفط (كاظمة) في 15 مايو 1959 بحمولة 46 ألف طن فيما قامت الحكومة بتملك الشركة بالكامل عام 1979.
1960 - تطبيق أول مرسوم بقانون للمعاشات التقاعدية الخاص بموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ضمن نظام التقاعد الصادر عام 1955.
1960 - اكتشاف أول بئر للمياه العذبة في حقل مياه الروضتين شمالي الكويت وتبلغ مساحته نحو 50 كيلومترا مربعا ويبلغ ارتفاع أعمق نقطة في سطح الحقل 114 قدما من مستوى سطح البحر.
1961 - الإصدار الأول من النقد الكويتي يطرح للتداول والمكون من خمس عملات ورقية (ربع دينار - نصف دينار - دينار - خمسة - عشرة) تحمل صورة أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح ومن الجهة الثانية صور عدد من معالم نهضة الكويت وست مسكوكات نقدية مستديرة مختلفة القيمة والحجم والوزن والنوع.
1961 - إصدار أول مجموعة طوابع كويتية تحمل قيمة الفلس والدينار بعد أن تم وقف التعامل بالروبية الهندية وإلغاء جميع الطوابع التي تحمل القيمة القديمة.
1967 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر المرسوم الأميري بإنشاء كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت وبدأ العمل في الكلية في الأول من سبتمبر من العام نفسه لتستقبل الدفعة الأولى من طلبتها وكان عددهم 40 طالبا و16 طالبة.
1969 - بنك الكويت المركزي يفتح أبوابه ويباشر أعماله حسب القانون الخاص بالنقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.
2002 - افتتاح مبنى مستشفى المواساة الجديد وهو أحد مستشفيات القطاع الخاص ويقع على مساحة 17 ألف متر مربع ويضم 96 سريرا ويقدم خدمات طبية متكاملة تشمل العيادات التخصصية ووحدة الطوارئ العامة والمختبر وقسم الأشعة والصيدلية.
2016 - هيئة البحرين للثقافة والآثار تمنح الروائي الكويتي سعود السنعوسي جائزة شخصية العام الثقافية.
2020- الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يصدر قرارا بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المشروعات الممولة من الصندوق عن موعد استحقاقها لمدة ستة أشهر بسبب تداعيات فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
2020- أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يأمر بالتبرع بمبلغ خمسة ملايين دينار كويتي لمصلحة دعم صندوق مساهمات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد نيابة عن أسرة الصباح.
2020- مجلس الوزراء الكويتي يقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتاحة الفرص لمتابعة العام الدراسي من خلال التعليم عن بعد بصورة اختيارية وتوفير موقعين لسكن العمالة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتجنب مخالطتهم للعمال الآخرين بسبب تداعيات جائحة كورونا. (النهاية) 2020- مجلس الوزراء الكويتي يقرر تكليف الجهات كافة موافاة فريق عمل توفير وتجهيز المحاجر الصحية بالمباني القابلة لتحويلها إلى محاجر صحية لاستقبال المواطنين العائدين من الخارج وتوضيح أوضاعها الخدمية ومستواها المعيشي خلال 24 ساعة وتكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الإسراع في استكمال قاعدة بيانات المواطنين العائدين من الخارج لحصر الأعداد وتسهيل إجراءات استقبالهم وتوزيعها على المحاجر الصحية بسبب تداعيات جائحة كورونا.
2021 – مجلس الوزراء يقرر الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد اعتبارا من مساء يوم 8/4/2021 حتى 22/4/2021.
2021 - الهيئة العامة للبيئة تعلن استحداث منصة إلكترونية مخصصة لحجز مواعيد مسبقة للصيد في جون الكويت بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. (النهاية)
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