الرئيس التركي يتعهد باحترام كلمة الشعب بعد خسارة حزبه في الانتخابات المحلية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 1 - 4 (كونا) -- تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه سيحترم "إرادة الشعب الذي قال كلمته عبر الانتخابات المحلية" مشيرا إلى خسارة حزبه في الانتخابات.
وقال أردوغان خلال كلمة ألقاها مساء أمس الأحد أمام تجمع جماهيري عند مقر (حزب العدالة والتنمية) الحاكم "للأسف لم نحصل على النتائج المرجوة والمأمولة في اختبار الانتخابات ولكنها ليست النهاية بل هي نقطة التحول" مؤكدا أن "الشعب التركي أوصل رسالته بوضوح إلى السياسيين".
وأضاف أن "نتائج الانتخابات تظهر خسارتنا وسنراجع النتائج بدقة لنعرف الأخطاء ونصحح المسار" مؤكدا ان الحكومة ستستمر بدعم رؤساء البلديات الفائزين.
ووفقا للنتائج الأولية وغير الرسمية لهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية يتصدر عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو السباق بنسبة 44ر50 في المئة من الأصوات يتبعه مرشح حزب العدالة والتنمية مراد كوروم بحصوله على 82ر40 في المئة من الأصوات.
وتوجه الناخبون الأتراك صباح أمس إلى صناديق الاقتراع من أجل اختيار مرشحيهم في انتخابات الإدارات المحلية وعددها 81 لولاية تستمر 5 سنوات.(النهاية)
ط ا / م ج ز
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