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الرئيس التركي يتعهد باحترام كلمة الشعب بعد خسارة حزبه في الانتخابات المحلية

4/1/2024 4:33:58 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 1 - 4 (كونا) -- تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه سيحترم "إرادة الشعب الذي قال كلمته عبر الانتخابات المحلية" مشيرا إلى خسارة حزبه في الانتخابات.
وقال أردوغان خلال كلمة ألقاها مساء أمس الأحد أمام تجمع جماهيري عند مقر (حزب العدالة والتنمية) الحاكم "للأسف لم نحصل على النتائج المرجوة والمأمولة في اختبار الانتخابات ولكنها ليست النهاية بل هي نقطة التحول" مؤكدا أن "الشعب التركي أوصل رسالته بوضوح إلى السياسيين".
وأضاف أن "نتائج الانتخابات تظهر خسارتنا وسنراجع النتائج بدقة لنعرف الأخطاء ونصحح المسار" مؤكدا ان الحكومة ستستمر بدعم رؤساء البلديات الفائزين.
ووفقا للنتائج الأولية وغير الرسمية لهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية يتصدر عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو السباق بنسبة 44ر50 في المئة من الأصوات يتبعه مرشح حزب العدالة والتنمية مراد كوروم بحصوله على 82ر40 في المئة من الأصوات.
وتوجه الناخبون الأتراك صباح أمس إلى صناديق الاقتراع من أجل اختيار مرشحيهم في انتخابات الإدارات المحلية وعددها 81 لولاية تستمر 5 سنوات.(النهاية)

ط ا / م ج ز




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