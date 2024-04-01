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اليابان ترحب بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة

4/1/2024 4:33:58 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 1 - 4 (كونا) -- رحبت اليابان اليوم الاثنين بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى متعهدة بمواصلة دعمها لعملية السلام من خلال حل الدولتين.
وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا في بيان ان "اليابان تتوقع أن تترجم الحكومة الجديدة أجندة الإصلاح في مختلف المجالات إلى أفعال".
وأكدت كاميكاوا ان اليابان "ستواصل المساهمة بنشاط في تحقيق حل الدولتين بالتعاون مع الدول المعنية والمنظمات الدولية".
وأدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى مساء أمس الأحد اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
م ك / م ج ز




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