اليابان ترحب بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 1 - 4 (كونا) -- رحبت اليابان اليوم الاثنين بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى متعهدة بمواصلة دعمها لعملية السلام من خلال حل الدولتين.
وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا في بيان ان "اليابان تتوقع أن تترجم الحكومة الجديدة أجندة الإصلاح في مختلف المجالات إلى أفعال".
وأكدت كاميكاوا ان اليابان "ستواصل المساهمة بنشاط في تحقيق حل الدولتين بالتعاون مع الدول المعنية والمنظمات الدولية".
وأدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى مساء أمس الأحد اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
م ك / م ج ز
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