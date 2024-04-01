صورة اليوم

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التاريخ
4/1/2024 4:33:57 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) فريق طبي إغاثي كويتي بمختلف التخصصات الطبية والجراحية يتوجه إلى غزة لمساعدة القطاع الطبي في مستشفى (غزة الأوروبي) ومستشفى الكويت التخصصي بالقطاع
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