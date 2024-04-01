برامج (البودكاست).. من المحتوى الثقافي الترفيهي إلى منابر انتخابية

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من علي الرشيدي

الكويت - 1 - 4 (كونا) -- ساهمت التطورات التي يمر بها المشهد الإعلامي الحالي في إحداث تغيرات سريعة في صناعة المحتوى الإعلامي لاسيما في الفترة الأخيرة التي صاحبت نشر مرسوم دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 2024 في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بتاريخ 3 مارس الماضي حيث توجه مرشحون الى الظهور في منصات (البودكاست) للترويج عن حملاتهم وبرامجهم الانتخابية في طريق الوصول الى المقعد الأخضر في قاعة (عبدالله السالم).

وفي هذا الشأن أجمع عدد من الأكاديميين وأصحاب منصات (البودكاست) في تصريحات متفرقة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين على أن اللقاءات الحوارية في برامج (البودكاست) تصدرت عالم صناعة المحتوى وساهمت بالتأثير على الرأي العام وتوجيهه خلال فترة الانتخابات.

ورأوا أن هذه البرامج استطاعت مساعدة المرشحين على استقطاب أكبر عدد من الناخبين بسبب المزايا العديدة ومن أبرزها اتساع مساحة الحرية وعدم الالتزام بوقت محدد عند تسجيل الحلقات الحوارية وانخفاض التكلفة المادية وسهولة الوصول لجميع الفئات العمرية ومختلف شرائح المجتمع.

وحول أسباب توجه مرشحين لبرامج (البودكاست) قال أستاذ الاعلام في جامعة الكويت الدكتور فواز العجمي لـ (كونا) إن اهم أسباب توجه المرشحين إلى برامج (البودكاست) هي عدم الحاجة للالتزام بوقت محدد في الحديث عن السيرة الذاتية للمرشحين وبرامجهم الانتخابية والابتعاد عن بعض القيود فضلا عن سياسة المؤسسة الإعلامية.

وأضاف "لذلك اتجه غالبية المرشحين إلى النشر الالكتروني لتنوع طبيعة الجمهور المتلقي وسرعة الوصول لردة فعل الجمهور وإمكانية أرشفة جميع الخطابات والرسائل الإعلامية بالإضافة الى القدرة على تجزئة المقابلة الى عدة أجزاء والخروج ببعض اللقطات التي يمكن استخدامها في منصات التواصل الاجتماعي لنشرها بشكل أوسع للفئات المستهدفة" موضحا أن هذه المميزات غير متوفرة في الصحافة الورقية والإذاعة والتلفزيون التقليدي.

وبالسؤال عما إذا ساهمت برامج البودكاست في انتشار المرشحين في أوساط المجتمع أجاب الدكتور العجمي بأن "اختيار البودكاست المناسب للفئة المستهدفة المناسبة بلا شك سيؤدي الى تحقيق اهداف الحملة الانتخابية للمرشح عبر الانتشار بين أوساط المجتمع المستهدف بشكل أوسع في دائرته الانتخابية وتسهل التعرف على برامج هذه الحملة من قبل الناخبين والوصول الى معرفة سيرة المرشح الذاتية وآراء وأفكار الحملة الانتخابية الخاصة به".

وأوضح ان برامج (البودكاست) يمكن الوصول إليها في أي وقت وفي أي مكان وتعطي فرصة للمرشحين للإجابة على كافة أسئلة الحلقة وتوفر الوقت لتوضيح الرؤية الشاملة للأحداث والقضايا الى الجماهير التي تبحث عن تفاصيل هذه القضايا.

انخفاض التكلفة وسرعة الانتشار بدوره أكد الأستاذ المشارك في قسم الاعلام بجامعة الكويت الدكتور حسين مراد في تصريح مماثل لـ(كونا) ان أهم العوامل التي ساهمت في اقبال المرشحين على منصات (البودكاست) هي انخفاض تكلفتها المادية وسرعة انتشارها وسهولة الوصول للفئات المستهدفة المطلوبة.

وأضاف الدكتور مراد "يستطيع مرشحو مجلس الأمة ان يصلوا الى أكبر عدد من المستمعين بتكلفة قليلة عبر نشر مقابلات (البودكاست) في برامج التواصل الاجتماعي" موضحا أن وسائل الاعلام التقليدية استجابت لهذا المشهد المتغير وتكيف بعضها معه من خلال دمج (البودكاست) في برامجها لتحذو حذو هذه المنصات وتجذب المزيد من الجماهير وتتكيف مع المشهد الإعلامي المتغير.

وبين ان السبب الرئيسي لاكتساب برامج (البودكاست) شهرتها هي خاصية المرونة التي تمتاز بها في الوصول الى أكبر عدد من الجماهير حيث بلغ عدد مشاهدات برامج البودكاست اثناء جائحة كورونا ما يقارب 383 مليون مشاهدة في العالم ليصل اجمالي عدد مشاهدات هذه البرامج في العام الحالي إلى 504 ملايين مشاهدة.

وبالسؤال عن أسباب توجه المرشحين الى برامج (البودكاست) أجاب الدكتور مراد بان "النصيب الأكبر من متابعي هذه البرامج هي من فئة الشباب التي تشكل ما يزيد عن 70 في المئة من المجتمع الكويتي والسبب الاخر هو التحدث بأريحية بالمواضيع".

وأكد ان برامج (البودكاست) تستهدف مختلف الفئات العمرية ومن غير الممكن التحكم بفئة (الأطفال) عند مشاهدتهم هذه البرامج الا من خلال توعية مشاهدي هذه المنصات بالشرائح التي تستهدفها برامج (البودكاست) لزيادة وعي المشاهدين وزيادة قدرة هذه البرامج بالتأثير بالشكل المطلوب وإمكانية مناقشة القضايا المجتمعية والعمل على الحلول المناسبة لها.

مرونة في متابعة الحلقات بدوره قال الناشط في برامج البودكاست المحامي بدر العسكر لـ (كونا) ان مرونة متابعة حلقات برامج (البودكاست) من قبل المشاهدين والوصول الى الحلقات في جميع الأوقات هي من أسباب إقبال المرشحين عليها.

وأوضح إن برامج (البودكاست) تحمل الطابع العفوي والهادئ ولا تتقيد بالبروتوكولات الإعلامية المشددة وتنقسم الى عدة مجالات متنوعة تطرح حسب حديث الساحة وما يرغبه جمهور المنصة حيث تنقسم المواضيع في الحلقات الى الثقافية والترفيهية والسياسية والعلوم.

وبين العسكر ان المنصة التي يقوم عليها تهدف الى طرح المواضيع المتنوعة وعدم التركيز على جانب معين وخلال استضافة المرشحين تسعى المنصة الى إيصال اراء المرشحين في اهم القضايا المجتمعية التي تطرح في المجتمع وطرح أسئلة الناخبين بالعلن والشفافية رافضا فقد هوية (البودكاست) الأولية باعتبارها شكلا من اشكال الترفيه الثقافي وتعدد المجالات المتنوعة التي تتطرق اليها وتحولها لمنصة دعائية خاصة بالمرشحين.

وتابع ان انتشار برامج (البودكاست) أسرع بكثير من الاعلام التقليدي حيث تسهل الوصول لكافة شرائح المجتمع وتتخطى الحدود الجغرافية وتؤثر في توجيه الرأي العام سواء في الانتخابات او القضايا المجتمعية في مختلف بلدان العالم.

تنوع الفئات العمرية المستهدفة من جانبه قال صاحب منصة بودكاست الإعلامي فهد السبيعي في تصريح مماثل لـ (كونا) ان من أسباب توجه المرشحين لمنصات (البودكاست) هو تنوع الفئات العمرية التي تستهدفها تلك البرامج وسهولة الاستماع اليها عند ممارسة أنشطة الحياة اليومية المختلفة.

وحول تحول منصات (البودكاست) من المحتوى الثقافي الترفيهي الى الدعاية الانتخابية أجاب السبيعي ان الكثير من المرشحين استبدل الندوات الانتخابية والاعلانات واتجه الى برامج (البودكاست) التي أصبحت شكلا من اشكال الدعاية الانتخابية لسهولة الوصول للجماهير المستهدفة وعرض الأفكار والآراء والمقترحات الخاصة بالمرشحين.

وأضاف ان برامج البودكاست ساهمت بتسهيل عرض البرامج الانتخابية الخاصة بالمرشحين لأسباب متعددة منها توفير الوقت الكافي للمرشح لاستعراض برنامجه الانتخابي والتطرق لمختلف القضايا المجتمعية والحلول المناسبة لها وعدم التقيد بالبروتوكولات الإعلامية التي توجد في القنوات الفضائية والطابع الهادئ في حلقات البودكاست التي يستطيع الضيف من خلالها للتطرق الى مختلف المواضيع فضلا عن اتساع حرية الرأي.

ولفت السبيعي الى ان مصداقية بعض برامج (البودكاست) في الانتخابات البرلمانية لعامي 2022 و 2023 تختلف عن العام الحالي بسبب استغلال البعض من أصحاب المنصات في تحول المحتوى الإعلامي الى محتوى تجاري مقابل مبلغ من المال يدفع من ضيوف الحلقات الى أصحاب هذه المنصات واختيار الأسئلة والمواضيع التي يرغب بها المرشح موضحا ان هذه الأمور تقلل من قوة تأثير هذه البرامج وشعبيتها لدى الجماهير ومصداقيتها في طرح الأفكار والقضايا الهامة. (النهاية) ع ج ر / أ ن د