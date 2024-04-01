الداخلية: تخصيص 123 مدرسة كمقار للاقتراع والفرز في انتخابات (أمة 2024)

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من حماد المطيري

(لقاء) الكويت - 1 - 4 (كونا) -- أعلن مدير إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية العميد حقوقي الدكتور أحمد الهاجري تخصيص 123 مدرسة لاستخدامها كمقار للاقتراع والفرز في انتخابات مجلس الأمة 2024 المقررة الخميس المقبل منها 118 مدرسة للاقتراع و5 مدارس رئيسية للفرز وإعلان النتائج النهائية بالدوائر الخمس.

وأكد الهاجري في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين تجهيز كل صناديق الاقتراع والبالغ عددها 759 صندوقا بعدد اللجان وتجهيز السيارات الخاصة بنقلها بعدد 168 سيارة دورية مشيرا إلى التنسيق مع الإدارة العامة لنظم المعلومات بشأن طباعة أوراق التصويت.

وأضاف أنه تم التنسيق مع وزارة التربية لتجهيز مدرسة خولة المشتركة للبنات (منطقة الشويخ السكنية) استعدادا لنقل السيارات التي تحمل صناديق الاقتراع إليها تمهيدا لانطلاقها إلى مقار اللجان صباح يوم الانتخاب في الرابع من أبريل الجاري.

وأوضح أنه سوف يتم توزيع منصات التصويت في مقار الاقتراع (المدارس) بواقع 2 منصة لكل لجنة بإجمالي عدد 1518 منصة تقريبا.

وأفاد بأنه تم إصدار الهويات والاستمارات الخاصة بالمتطوعين من موظفي وزارة الداخلية المدنيين الراغبين بالعمل في اللجان الانتخابية والبالغ عددهم الإجمالي 4871 منهم 2232 من الذكور و2639 من الإناث.

وذكر أنه تم التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي للاستعانة بفريق طبي تطوعي بمراكز الاقتراع أثناء سير عملية الانتخابات.

وأكد الهاجري أن الإدارة خاطبت وزارة العدل لاتخاذ اللازم نحو مخاطبة اللجنة الاستشارية لإعداد ومتابعة إجراءات سير الانتخابات وذلك لإصدار التصاريح الخاصة لجمعيات النفع العام للمشاركة في عملية الانتخابات.

وبين أنه تم نشر القرار الوزاري بشأن تحديد وتقسيم لجان انتخاب أعضاء مجلس الأمة في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) وموافاة وزارة العدل بصورة من القرار حتى يتم تعيين رؤساء اللجان الانتخابية من القضاة. (النهاية) ح م د / أ ن د