Monday, 01 April 2024 12:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شركة المطاحن الكويتية تحقق أعلى أرباح سنوية بتاريخها مسجلة 7ر76 مليون دينار في 2023

4/1/2024 4:33:54 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 4 (كونا) -- أعلنت شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية اليوم الاثنين تحقيقها أعلى أرباح سنوية في تاريخها بقيمة 7ر76 مليون دينار كويتي (نحو 235 مليون دولار أمريكي) عن عام 2023 بارتفاع نسبته 47 في المئة عن العام السابق.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالحميد توفيقي في بيان صحفي صادر عقب الجمعية العمومية للشركة إن الشركة استطاعت مواصلة أدائها المتميز وإنجازاتها في تحقيق الأرباح غير المسبوقة والمحافظة على النمو في حجم أصولها.
وأضاف توفيقي أن حقوق المساهمين في 2023 بلغت 9ر635 مليون دينار (نحو 9ر1 مليار دولار) مقابل 4ر565 مليون دينار (نحو 7ر1 مليار دولار) في العام السابق بزيادة قدرها 12 في المئة فيما بلغ إجمالي أصول الشركة 2ر782 مليون دينار (نحو 4ر2 مليار دولار) بزيادة 8 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وأوضح أن مبيعات الشركة خلال عام 2023 بلغت 5ر708 مليون دينار (نحو 16ر2 مليار دولار) بزيادة نسبتها 6 في المئة مقارنة بالعام السابق فيما بلغت تكلفة المبيعات 2ر661 مليون دينار (نحو 02ر2 مليار دولار).
وأكد حرص الشركة على العمل الجاد واستمرار مسيرتها المضيئة في ظل القيادة السامية معربا عن الشكر للحكومة والهيئة العامة للاستثمار لثقتهما الغالية ودعمهم المتواصل للشركة.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة مطلق الزايد إن التطوير والنمو جزآن من هوية الشركة لتحقيق التوازن ما بين تعزيز استمرارية منظومة الأمن الغذائي والمحافظة على استدامتها والتوسع التجاري والصناعي لدفع عجلة التطوير في جميع قطاعات الشركة والمحافظة على جودة منتجاتها وعلى ثقة العملاء وأصحاب المصلحة.
وأضاف أن الشركة استطاعت خلال 2023 تسجيل عام ناجح جديد لتؤكد قوتها ومرونتها وقدرتها على تحقيق رؤيتها وأهدافها متجاوزة جميع التحديات والصعوبات التي واجهتها خلال العام الماضي.
وأوضح أنه منذ بداية عام 2023 كان لتبعات الحرب الروسية - الأوكرانية تأثير كبير على سلاسل الإمداد والتوريد والشحن وبالأخص في البحر الأسود مشيرا إلى تبعات ارتفاع أسعار التأمين على البواخر بشكل كبير خلال الربع الأخير من عام 2023.
وذكر أن التهديدات الأمنية المتصاعدة في البحر الأحمر جعلت خط سير البواخر في هذا المسار يواجه صعوبات كبيرة تتعلق في الفترة الزمنية للوصول وكذلك سلامة الباخرة.
وقال الزايد إن هذه التحديات سوف تلقي بظلالها على العام الحالي فتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية والتهديدات الأمنية المتصاعدة في البحر الأحمر وآثارها على خط سير البواخر في منطقة الشرق الاوسط مازالت مستمرة إضافة إلى استمرارية التضخم العالمي.
وذكر أنه في إطار جهود الشركة في تحقيق الأمن الغذائي فقد قامت من خلال طاقمها الفني بتطوير العمليات التشغيلية للمحافظة على استمرارية العمليات الإنتاجية وتطوير بعض خطوط الإنتاج الحالية في المخابز العربية بحيث يتم انتاج منتجات جديدة تلبي أذواق المستهلكين.
وعلى الصعيد التشغيلي بين الزايد أن (المطاحن) وشركتها التابعة تمكنت من التوسع في حصتها بالسوق المحلي لتسجل نموا في اجمالي المبيعات السنوية المجمعة بنسبة 6 في المئة مقارنة بالعام الماضي على الرغم من مواجهة الشركة "لتحديات كبيرة في الأسواق الخليجية من ناحية الرسوم الضريبية".
يذكر أن (المطاحن) أسست عام 1961 كخطوة حكومية استراتيجية في تأمين الامن الغذائي لدولة الكويت واندمجت في عام 1988 مع شركة (المخابز الكويتية) لتصبح بذلك من اكبر شركات انتاج الاغذية في الكويت والخليج العربي.(النهاية)

ه ث / أ ن د




MENAFN01042024000071011013ID1108042945

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث