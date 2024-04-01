اختتام منافسات الدور الأول لبطولة الشباب الرمضانية لكرة القدم في الزرقاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء الأول من نيسان (بترا)-اختتمت ليلة أمس الأحد، في محافظة الزرقاء منافسات الدور الأول من بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم 2024، التي تنظمها وزارة الشباب ضمن فعاليات رمضانيات بمشاركة شبابية واسعة.
وشارك في منافسات الدور الأول 72 فريقاً يمثلون ألوية المحافظة الثلاثة: قصبة الزرقاء، والهاشمية والرصيفة، ولعبت هذه الفرق 69 مباراة بمشاركة 864 لاعباً ومدرباً وإدارياً.
وقال مدير مديرية شباب محافظة الزرقاء عمر العزام، إن النتائج أسفرت عن تأهل فريق التوهان بطلاً عن لواء قصبة الزرقاء بفوزه على فريق الحرفوش موبايل بنتيجة(3 - 2)، وفوز فريق الإتحاد الأزرق على فريق ال حارتنا بالركلات الترجيحية بنتيجة(3 -1) وتأهله بطلاً عن لواء الهاشمية، وتأهل فريق ال علي الشيخ بطلاً عن لواء الرصيفة بفوزه بنتيجة (5 - 2) على فريق الأساطير.
وأضاف، أن الفرق المتأهلة عن الدور الأول ستلتقي خلال الفترة من الأول الى 4 نيسان الحالي، ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة (مستوى المحافظة) لتحديد هوية بطل المحافظة.
وأشار الى أنه ستجري المباريات يومي الثلاثاء والخميس في الصالة الرياضية في مدينة الأمير محمد للشباب في تمام الساعة 10 مساءً، وستحصل الفرق الفائزة على جوائز مالية إضافة إلى كأس المركز الأول والثاني والميداليات الذهبية والفضية.
--(بترا)
ع ض/ أ أ / س س
01/04/2024 11:20:40
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