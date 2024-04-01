اختتام منافسات الدور الأول لبطولة الشباب الرمضانية لكرة القدم في الزرقاء

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الزرقاء الأول من نيسان (بترا)-اختتمت ليلة أمس الأحد، في محافظة الزرقاء منافسات الدور الأول من بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم 2024، التي تنظمها وزارة الشباب ضمن فعاليات رمضانيات بمشاركة شبابية واسعة.

وشارك في منافسات الدور الأول 72 فريقاً يمثلون ألوية المحافظة الثلاثة: قصبة الزرقاء، والهاشمية والرصيفة، ولعبت هذه الفرق 69 مباراة بمشاركة 864 لاعباً ومدرباً وإدارياً.

وقال مدير مديرية شباب محافظة الزرقاء عمر العزام، إن النتائج أسفرت عن تأهل فريق التوهان بطلاً عن لواء قصبة الزرقاء بفوزه على فريق الحرفوش موبايل بنتيجة(3 - 2)، وفوز فريق الإتحاد الأزرق على فريق ال حارتنا بالركلات الترجيحية بنتيجة(3 -1) وتأهله بطلاً عن لواء الهاشمية، وتأهل فريق ال علي الشيخ بطلاً عن لواء الرصيفة بفوزه بنتيجة (5 - 2) على فريق الأساطير.

وأضاف، أن الفرق المتأهلة عن الدور الأول ستلتقي خلال الفترة من الأول الى 4 نيسان الحالي، ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة (مستوى المحافظة) لتحديد هوية بطل المحافظة.

وأشار الى أنه ستجري المباريات يومي الثلاثاء والخميس في الصالة الرياضية في مدينة الأمير محمد للشباب في تمام الساعة 10 مساءً، وستحصل الفرق الفائزة على جوائز مالية إضافة إلى كأس المركز الأول والثاني والميداليات الذهبية والفضية.

--(بترا)

ع ض/ أ أ / س س

01/04/2024 11:20:40

