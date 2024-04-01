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الاحتلال يهدم منشآت تجارية شمال شرق القدس

4/1/2024 4:33:45 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة الأول من نيسان (بترا) - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، محال ومنشآت تجارية على شارع حزما الرئيسي ، شمال شرق مدينة القدس المحتلة .
وقال مجلس بلدي حزما، في بيان، إن قوات من جيش الاحتلال برفقة عدد من الجرافات شرعت بهدم 4 محال ومنشآت تعمل بقطاع السيارات عند "دوار الشهيد عريبة" على شارع حزما الرئيسي وذلك بذريعة توسيع الشارع الاستيطاني الذي يربط أريحا بالقدس .
--(بترا)
م . ف /اص / س س
01/04/2024 11:19:12

MENAFN01042024000117011021ID1108042943

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