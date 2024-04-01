الاحتلال يهدم منشآت تجارية شمال شرق القدس

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة الأول من نيسان (بترا) - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، محال ومنشآت تجارية على شارع حزما الرئيسي ، شمال شرق مدينة القدس المحتلة .

وقال مجلس بلدي حزما، في بيان، إن قوات من جيش الاحتلال برفقة عدد من الجرافات شرعت بهدم 4 محال ومنشآت تعمل بقطاع السيارات عند "دوار الشهيد عريبة" على شارع حزما الرئيسي وذلك بذريعة توسيع الشارع الاستيطاني الذي يربط أريحا بالقدس .

--(بترا)

م . ف /اص / س س

01/04/2024 11:19:12

