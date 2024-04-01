الاحتلال يهدم منشآت تجارية شمال شرق القدس

الاحتلال يهدم منشآت تجارية شمال شرق القدس
التاريخ
4/1/2024 4:33:45 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة الأول من نيسان (بترا) - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، محال ومنشآت تجارية على شارع حزما الرئيسي ، شمال شرق مدينة القدس المحتلة .
وقال مجلس بلدي حزما، في بيان، إن قوات من جيش الاحتلال برفقة عدد من الجرافات شرعت بهدم 4 محال ومنشآت تعمل بقطاع السيارات عند "دوار الشهيد عريبة" على شارع حزما الرئيسي وذلك بذريعة توسيع الشارع الاستيطاني الذي يربط أريحا بالقدس .
--(بترا)
م . ف /اص / س س
01/04/2024 11:19:12
MENAFN01042024000117011021ID1108042943
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