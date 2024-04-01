آليات الاحتلال تنسحب من محيط مجمع الشفاء

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة الأول من نيسان (بترا)- انسحبت آليات الاحتلال الإسرائيلي من محيط مجمع الشفاء الطبي صباح اليوم الاثنين، وسط إطلاق النيران عشوائيا وبكثافة خلال انسحابها.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن آليات الاحتلال انسحبت من محيط مجمع الشفاء الطبي باتجاه جنوب غرب مدينة غزة، وسط تحذيرات للمواطنين من عدم الاستعجال في تفقد أوضاع مستشفى الشفاء خشية وجود كمائن وقناصة في محيط المستشفى.

وبعد أسبوعين من اقتحام ومحاصرة قوات الاحتلال مستشفى الشفاء الطبي بغزة، أكدت مصادر طبية أن قوات الاحتلال أحرقت مباني المجمع، ما أدى إلى خروجه بالكامل عن الخدمة، مخلفا دمارا هائلا بالمجمع والمباني المحيطة به، كما قصفت قوات الاحتلال مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

وتواصل آلة حرب الاحتلال عدوانها على غزة لليوم 178، ما رفع حصيلة الشهداء إلى 32782، والمصابين إلى 75298 منذ السابع من تشرين الأول الماضي، بحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م

01/04/2024 10:12:35

