آليات الاحتلال تنسحب من محيط مجمع الشفاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من نيسان (بترا)- انسحبت آليات الاحتلال الإسرائيلي من محيط مجمع الشفاء الطبي صباح اليوم الاثنين، وسط إطلاق النيران عشوائيا وبكثافة خلال انسحابها.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن آليات الاحتلال انسحبت من محيط مجمع الشفاء الطبي باتجاه جنوب غرب مدينة غزة، وسط تحذيرات للمواطنين من عدم الاستعجال في تفقد أوضاع مستشفى الشفاء خشية وجود كمائن وقناصة في محيط المستشفى.
وبعد أسبوعين من اقتحام ومحاصرة قوات الاحتلال مستشفى الشفاء الطبي بغزة، أكدت مصادر طبية أن قوات الاحتلال أحرقت مباني المجمع، ما أدى إلى خروجه بالكامل عن الخدمة، مخلفا دمارا هائلا بالمجمع والمباني المحيطة به، كما قصفت قوات الاحتلال مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.
وتواصل آلة حرب الاحتلال عدوانها على غزة لليوم 178، ما رفع حصيلة الشهداء إلى 32782، والمصابين إلى 75298 منذ السابع من تشرين الأول الماضي، بحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م
01/04/2024 10:12:35
MENAFN01042024000117011021ID1108042940
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