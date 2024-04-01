الفيصلي يفوز على الوحدات بدوري المحترفين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من نيسان (بترا) - فاز فريق الفيصلي بهدفين على فريق الوحدات، خلال قمة مباريات الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم التي جمعت الفريقين على ستاد عمان الدولي.
وتفوق الفيصلي في اللقاء الذي انتهى في وقت متأخر من ليلة امس الأحد، على ستاد عمان الدولي، بهدفين سجل الاول رزق بني هاني، فيما سجل الهدف الثاني حارس الوحدات عن طريق الخطأ في مرماه.
وفي المباراة الثانية تعادل فريقا الاهلي والجليل بهدف لكل منهما سجلهما، خالد صياحين في حين سجل هدف الجليل علاء باكير.
وبهذه النتائج حافظ الحسين اربد على ترتيب الدوري بـ43 نقطة يليه الفيصلي ب36 نقطة، والوحدات ثالثا ب31 نقطة، ثم الرمثا ب22 نقطة، فيما حل شباب العقبة في المركز الخامس ب22 نقطة، وشباب الاردن سادسا ب16 وبذات الرصيد حل السلط سابعا، فيما جاء في المركز الثامن مغير السرحان ب14 نقطة، ومعان تاسعا بذات الرصيد، وفي المركز العاشر الاهلي جاء ب13 نقطة، وكان في المركز قبل الاخير الجليل ب12 نقطة، وختاما سحاب ب9 نقاط.
--(بترا)
ض ع/اص/ب ط
01/04/2024 10:12:59
MENAFN01042024000117011021ID1108042939
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.