الفيصلي يفوز على الوحدات بدوري المحترفين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان (بترا) - فاز فريق الفيصلي بهدفين على فريق الوحدات، خلال قمة مباريات الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم التي جمعت الفريقين على ستاد عمان الدولي.

وتفوق الفيصلي في اللقاء الذي انتهى في وقت متأخر من ليلة امس الأحد، على ستاد عمان الدولي، بهدفين سجل الاول رزق بني هاني، فيما سجل الهدف الثاني حارس الوحدات عن طريق الخطأ في مرماه.

وفي المباراة الثانية تعادل فريقا الاهلي والجليل بهدف لكل منهما سجلهما، خالد صياحين في حين سجل هدف الجليل علاء باكير.

وبهذه النتائج حافظ الحسين اربد على ترتيب الدوري بـ43 نقطة يليه الفيصلي ب36 نقطة، والوحدات ثالثا ب31 نقطة، ثم الرمثا ب22 نقطة، فيما حل شباب العقبة في المركز الخامس ب22 نقطة، وشباب الاردن سادسا ب16 وبذات الرصيد حل السلط سابعا، فيما جاء في المركز الثامن مغير السرحان ب14 نقطة، ومعان تاسعا بذات الرصيد، وفي المركز العاشر الاهلي جاء ب13 نقطة، وكان في المركز قبل الاخير الجليل ب12 نقطة، وختاما سحاب ب9 نقاط.

--(بترا)

ض ع/اص/ب ط

01/04/2024 10:12:59