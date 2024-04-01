Monday, 01 April 2024 12:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جيش الاحتلال يقر بارتفاع حصيلة قتلاه إلى 600

4/1/2024 4:33:40 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان (بترا)- أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بارتفاع حصيلة قتلاه إلى 600، بعد إعلانه فجر اليوم الاثنين مقتل رقيب أول من الكتيبة 77 تشكيل"ساعر ميغولان"، خلال المعارك الدائرة جَنُوب قطاع غزّة.
وتحت بند"سُمح بالنشر"، كشف جيش الاحتلال عبر موقعه الرسمي، عن مقتل الرقيب أول ارتفع عدد قتلاه منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 600 قتيل.
وبحسب بيانات موقع جيش الاحتلال المعلنة، أقر جيش الاحتلال كذلك بإصابة 3,181 من جنوده منذ بَدْء عدوانه على قطاع غزة، واصفة حالة 497 منهم بالخطرة، و 845 بالمتوسطة، و1839 بالطفيفة.
--(بترا)
رصد/أغ /اص / س س
01/04/2024 09:40:02

MENAFN01042024000117011021ID1108042938

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث