جيش الاحتلال يقر بارتفاع حصيلة قتلاه إلى 600

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من نيسان (بترا)- أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بارتفاع حصيلة قتلاه إلى 600، بعد إعلانه فجر اليوم الاثنين مقتل رقيب أول من الكتيبة 77 تشكيل"ساعر ميغولان"، خلال المعارك الدائرة جَنُوب قطاع غزّة.
وتحت بند"سُمح بالنشر"، كشف جيش الاحتلال عبر موقعه الرسمي، عن مقتل الرقيب أول ارتفع عدد قتلاه منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 600 قتيل.
وبحسب بيانات موقع جيش الاحتلال المعلنة، أقر جيش الاحتلال كذلك بإصابة 3,181 من جنوده منذ بَدْء عدوانه على قطاع غزة، واصفة حالة 497 منهم بالخطرة، و 845 بالمتوسطة، و1839 بالطفيفة.
--(بترا)
رصد/أغ /اص / س س
01/04/2024 09:40:02
MENAFN01042024000117011021ID1108042938
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