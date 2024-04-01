جيش الاحتلال يقر بارتفاع حصيلة قتلاه إلى 600

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان (بترا)- أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بارتفاع حصيلة قتلاه إلى 600، بعد إعلانه فجر اليوم الاثنين مقتل رقيب أول من الكتيبة 77 تشكيل"ساعر ميغولان"، خلال المعارك الدائرة جَنُوب قطاع غزّة.

وتحت بند"سُمح بالنشر"، كشف جيش الاحتلال عبر موقعه الرسمي، عن مقتل الرقيب أول ارتفع عدد قتلاه منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 600 قتيل.

وبحسب بيانات موقع جيش الاحتلال المعلنة، أقر جيش الاحتلال كذلك بإصابة 3,181 من جنوده منذ بَدْء عدوانه على قطاع غزة، واصفة حالة 497 منهم بالخطرة، و 845 بالمتوسطة، و1839 بالطفيفة.

--(بترا)

رصد/أغ /اص / س س

01/04/2024 09:40:02