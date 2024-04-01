إصابتان جراء عدوان إسرائيلي استهدف محيط دمشق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان (بترا) - أصيب مدنيان بجروح جراء عدوان إسرائيلي استهدف عددًا من النِّقَاط في محيط دمشق.

وقال مصدر عسكري سوري في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، "شن الجيش الإسرائيلي عدوانا جويا في وقت متأخر من مساء أمسِ الأحد من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا عددًا من النِّقَاط في محيط دمشق، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

-- (بترا)

رصد/أغ/ب ط

01/04/2024 09:20:39