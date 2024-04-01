إصابتان جراء عدوان إسرائيلي استهدف محيط دمشق

إصابتان جراء عدوان إسرائيلي استهدف محيط دمشق
التاريخ
4/1/2024 4:33:38 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من نيسان (بترا) - أصيب مدنيان بجروح جراء عدوان إسرائيلي استهدف عددًا من النِّقَاط في محيط دمشق.
وقال مصدر عسكري سوري في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، "شن الجيش الإسرائيلي عدوانا جويا في وقت متأخر من مساء أمسِ الأحد من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا عددًا من النِّقَاط في محيط دمشق، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
-- (بترا)
رصد/أغ/ب ط
01/04/2024 09:20:39
MENAFN01042024000117011021ID1108042937
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