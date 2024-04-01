مشاورات مغلقة لمجلس الامن بشان فلسطين
التاريخ
4/1/2024 4:33:34 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك الاول من نيسان (بترا) - يعقد أعضاء مجلس الامن، اليوم الاثنين، مشاورات مغلقة حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، بناءً على طلب فرنسا.
وكانت فرنسا قد اكدت الاسبوع الماضي انها ستقدم للمجلس اقتراحات جديدة للتعامل مع الوضع الكارثي في غزة.
-- (بترا)
م د/ا ص/ب ط
01/04/2024 06:38:01
MENAFN01042024000117011021ID1108042935
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