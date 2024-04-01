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مشاورات مغلقة لمجلس الامن بشان فلسطين

4/1/2024 4:33:34 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك الاول من نيسان (بترا) - يعقد أعضاء مجلس الامن، اليوم الاثنين، مشاورات مغلقة حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، بناءً على طلب فرنسا.
وكانت فرنسا قد اكدت الاسبوع الماضي انها ستقدم للمجلس اقتراحات جديدة للتعامل مع الوضع الكارثي في غزة.
-- (بترا)
م د/ا ص/ب ط
01/04/2024 06:38:01

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