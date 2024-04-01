أجواء دافئة في أغلب المناطق حتى الخميس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من نيسان (بترا)- تكون الأجواء اليوم الاثنين، دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يومي الثلاثاء والأربعاء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتكون الأجواء يوم الخميس دافئة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 - 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 13 وفي مرتفعات الشراة 22 - 12, وفي مناطق البادية 29 - 13 وفي مناطق السهول 28 - 14, وفي الأغوار الشمالية 34 - 19, وفي الأغوار الجنوبية 36 - 23، وفي البحر الميت 35 - 22، وفي خليج العقبة 35 - 23 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ب ط

01/04/2024 06:36:31