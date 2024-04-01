جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 600



ووفقا لذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن إلى 600 منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، بينهم 264 منذ بدء العملية البرية في القطاع المحاصر.



ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر بإصابة أكثر من 6800 ضابط وجندي إسرائيلي منذ بداية الحرب؛ من بينهم 4716 جنديا من قوات الاحتياط.



وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي حتى الاثنين، إلى 32782 شهيدا و75298 إصابة، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.

