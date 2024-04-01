قمة الرياضات الالكترونية والتقنية تلتئم برعاية ملكية سامية في 20 نيسان وتستشرف مستقبل الصناعة الواعدة



وأعلن مختبر الألعاب الالكترونية، وهو من مبادرات صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، ان القمة ستلتئم خلال الفترة ما بين 20 الى 28 من شهر ابريل ( نيسان) الجاري، متضمنة أربعة فعاليات أو مؤتمرات فرعية في أربع مناطق من المملكة وهي: أم قيس شمال المملكة في 20 أبريل ( نيسان )، وعمان في 22 شهر أبريل ( نيسان ) ، وفي مدينة البترا في 22 من أبريل ( نيسان)، ليكون الختام في محافظة العقبة يومي 27 و28 من نيسان ابريل الجاري.



وقال المؤسس لشركة " ميس الورد" المتخصصة في العاب الموبايل ، والشريك الاداري والتقني لمختبر الألعاب الإلكترونية الأردني نور خريس أمس، أن القمة ستنظم العام الحالي بطريقة وشكل ومحتوى استثنائي مسلطة الضوء بشكل واسع على مستقبل صناعة الرياضات الالكترونية الاخذة في النمو والانتشار والتي يتوقع ان تتوسع قاعدة مستخدميها لتضم 856.5 مليون مستخدم حول العالم بحلول عام 2028.



وبين خريس ان القمة ستنعقد تحت شعار " من الشمال الى الجنوب"، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ورابطة مصنعي الالعاب الالكترونية وشركة تطوير العقبة واتحاد الرياضات الالكترونية ومركز زين للرياضات الالكترونية.



وتنظم القمة العام الحالي منسجمة مع اهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تطرقت في محاورها على صناعات واعدة مثل الالعاب الالكترونية والرياضات الالكترونية، كما وياتي عقدها بعد اقرار اول استراتيجية وطنية تستهدف تطوير صناعة الرياضات الالكترونية.



وأكد خريس ان المؤتمر سيكون هدفا رئيسيا للطلاب والشركات والمستثمرين الذين يهتمون بقطاع الرياضات الالكترونية وتكنولوجيا تطوير الالعاب الالكترونية، وستشارك فيه شركات أردنية متخصصة في صناعة الألعاب والتقنية، كما سينظم على هامشه منافسات في الرياضات الإلكترونية لإبراز المواهب المحلية وتعزيز التفاعل والتواصل بين اللاعبين والمهتمين في هذا المجال.



وقال ان الرياضات الإلكترونية تعد اليوم من اكثر الصناعات نموًا في العالم، ويعتبر الأردن من الدول الرائدة في هذا المجال، لافتا الى ان المؤتمر سيسلط الضوء على أهمية هذا القطاع والتطورات التي يشهدها.



ويطلق مصطلح "الرياضات الإلكترونية"، على شكل من أشكال المنافسات التي تنظم عبر لعب ألعاب الفيديو بمشاركة عدد من اللاعبين المحترفين في هذا المجال وبـ"الأون لاين" وفي الأعوام الأخيرة، أصبح هناك عددا من البطولات الدولية المعتبرة لعدد من الألعاب الإلكترونية التي تحظى بنقل مباشر وحضور جماهيري لفعالياتها.



الى ذلك قال خريس انه من المخطط ان يضم المؤتمر جلسات نقاشية وحوارية تجمع بين أكثر من 15 متحدثًا عالميًا في مجال الرياضات الإلكترونية، متوقعا ان يحضر المؤتمر أكثر من 800 شخص.



واشار الى انه سيتم انطلاق النشاطات الأولية في أم قيس ثم عمان ومن ثم البتراء، وسيتم اختتام القمة في العقبة.



وحول عقد الملتقى في اكثر من موقع قال خريس انه سيُقام في أماكن تاريخية مهمة في الأردن لإبراز تراث البلاد وجذب الزوار من مختلف مناطق الأردن وأنحاء العالم.ومن خلال التعاون مع المجتمعات المحلية، سيكون بإمكان المؤتمر تحقيق أهدافه بتعزيز الوعي بأهمية الرياضة الالكترونية ودورها الاقتصادي الحيوي. بالإضافة إلى ذلك، سيكون المؤتمر فرصة لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن من خلال دعم وتعزيز هذه الصناعة المتنامية وتعزيز مكانة البلاد على خريطة الرياضات الالكترونية العالمية.



وقال خريس ان الملتقى يعتبر فرصة للتعرف على أحدث التقنيات والابتكارات في هذا المجال، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الحضور. فضلا عن انه يشجع على توسيع الشبكات الاجتماعية والتعاون المستقبلي بين المشاركين لدعم هذا القطاع المهم والنامي. واتاحة الفرصة للمستثمرين لاكتشاف فرص الاستثمار في هذا المجال المثير والمبتكر، متوقعا أن يسهم هذا المؤتمر في دفع تطور الرياضات الإلكترونية في الأردن وزيادة الوعي بأهميتها كصناعة مستقبلية ومصدر رئيسي للترفيه والتواصل.