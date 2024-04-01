الأشغال تطلق مشروع صيانة طريق إربد بدءا من مثلث النعيمة إلى الحصن

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تعلن وزارة الاشغال العامة والإسكان عن بدء اعمال مشروع صيانة لطريق إربد، في المنطقة الممتدة من مثلث النعيمة وحتى منطقة الحصن.
وستنفذ الوزارة أعمال صيانة للخلطات الاسفلتية القائمة على الطريق بما يتضمن اعمال كشط الخلطة الاسفلتية القائمة ومعالجة التشققات حيثما لزم وتنفيذ خلطات إسفلتية جديدة لاجزاء من الطريق.
وستبدأ الوزارة اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء بتعزيز عناصر السلامة المرورية ووضع اللوحات التحذيرية والارشادية في مناطق العمل الذي سيتم تقسيمه الى مراحل عدة بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق الحيوي الذي يشهد كثافة مرورية عالية.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم بالتعاون مع كوادر الأمن العام تحويل حركة السير جزئياً في المنطقة المراد صيانتها لغايات تنفيذ اعمال الكشط والخلطات الاسفلتية.
وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الامنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام.
MENAFN01042024000072011014ID1108042899
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.