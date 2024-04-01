Monday, 01 April 2024 12:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأشغال تطلق مشروع صيانة طريق إربد بدءا من مثلث النعيمة إلى الحصن

4/1/2024 4:31:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعلن وزارة الاشغال العامة والإسكان عن بدء اعمال مشروع صيانة لطريق إربد، في المنطقة الممتدة من مثلث النعيمة وحتى منطقة الحصن.


وستنفذ الوزارة أعمال صيانة للخلطات الاسفلتية القائمة على الطريق بما يتضمن اعمال كشط الخلطة الاسفلتية القائمة ومعالجة التشققات حيثما لزم وتنفيذ خلطات إسفلتية جديدة لاجزاء من الطريق.


وستبدأ الوزارة اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء بتعزيز عناصر السلامة المرورية ووضع اللوحات التحذيرية والارشادية في مناطق العمل الذي سيتم تقسيمه الى مراحل عدة بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق الحيوي الذي يشهد كثافة مرورية عالية.


وأوضحت الوزارة أنه سيتم بالتعاون مع كوادر الأمن العام تحويل حركة السير جزئياً في المنطقة المراد صيانتها لغايات تنفيذ اعمال الكشط والخلطات الاسفلتية.


وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الامنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام.




MENAFN01042024000072011014ID1108042899

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث