الأشغال تطلق مشروع صيانة طريق إربد بدءا من مثلث النعيمة إلى الحصن



وستنفذ الوزارة أعمال صيانة للخلطات الاسفلتية القائمة على الطريق بما يتضمن اعمال كشط الخلطة الاسفلتية القائمة ومعالجة التشققات حيثما لزم وتنفيذ خلطات إسفلتية جديدة لاجزاء من الطريق.



وستبدأ الوزارة اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء بتعزيز عناصر السلامة المرورية ووضع اللوحات التحذيرية والارشادية في مناطق العمل الذي سيتم تقسيمه الى مراحل عدة بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق الحيوي الذي يشهد كثافة مرورية عالية.



وأوضحت الوزارة أنه سيتم بالتعاون مع كوادر الأمن العام تحويل حركة السير جزئياً في المنطقة المراد صيانتها لغايات تنفيذ اعمال الكشط والخلطات الاسفلتية.



وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الامنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام.







