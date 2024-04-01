أبو علي يدعو لتقديم إقرارات دخل 2023 والتسجيل في نظام الفوترة الوطني

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- Alghad Newspaper) دعا مدير عامدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، المكلفين ممن لم يقوموا حتى الانبتقديم إقرار ضريبة الدخل عن السنة المالية 2022 الى المبادرة الى تقديمها ودفعالمبالغ المعلنة فيها الكترونياً قبل نهاية 30 نيسان الحالي وهو آخر موعد قانونيلتقديم إقرار ضريبة الدخل عن عام 2023 علما بأن تقديم إقرارات ضريبة الدخل ودفعالأرصدة وتسديدها يتم من خلال الوسائل الالكترونية.
وأشار أبو علي إلىضرورة مراعاة تعبئة الإقرارات الضريبية بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عندخولهم الحقيقية والصحيحة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2023.
وبخصوص الموظفينوالمستخدمين ممن يتقاضون رواتب وأجور شهرية، أكّد مدير عام دائرة ضريبة الدخل أنهمملزمون بتقديم إقرار ضريبة الدخل إذا تجاوز الدخل الإجمالي السنوي 9 آلاف دينارلغير المعيل و18 ألف دينار للمعيل وأن الاقتطاع الشهري لضريبة الدخل من رواتبهموأجورهم من قبل الدائرة المالية للمؤسسة او المنشاة اوالشركة لا يعفي الذين تتجاوزدخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل سنويا.
كما دعاالمتقاعدين كافة ممن تزيد رواتبهم التقاعدية شهرياً على 2500 دينار إلى تقديمإقرار ضريبة الدخل عن السنة المالية 2023.
وأكد أبو علي أنالتأخر بتقديم إقرار ضريبة الدخل عن الموعد القانوني الذي ينتهي في 30 نيسانالحالي سيعرض المكلف لغرامة تتراوح بين 100- 500 دينار بالإضافة إلى تعرضه للتقديرالأولي والإداري.
ومن ناحية أخرىدعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أصحاب ومدراء الشركات والمنشآتوالمهنيين والحرفيين والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى ضرورةالتأكد من قيام المدراء الماليين أو المحاسبين أو المفوضين لديهم بتسجيل هذهالشركات والمنشآت ونشاط المهنيين والحرفيين الأفراد بنظام الفوترة الوطنيالإلكتروني وإصدار الفواتير أصوليا من خلال النظام أو من خلال الربط الإلكترونيبنظام الفوترة الوطني الإلكتروني.
وفي حال عدمقيامهم بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني حتى الآن ضرورة الإسراع بالتسجيلفي نظام الفوترة الوطني الالكتروني وتوفيق أوضاعهم مع متطلبات النظام بأسرع وقتممكن تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.
وبإمكان المكلفين التسجيل بنظام الفوترة الوطنيالإلكتروني من خلال رابط التسجيل بالنظام :
علما بانه يمكنالتواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف أو تطبيق الواتس آب علىهاتف رقم 062222130 أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للإرشاد وتلقيالمساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم وكذلك مساعدتهم بسيرإجراءات معاملاتهم إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.
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