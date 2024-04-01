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أبو علي يدعو لتقديم إقرارات دخل 2023 والتسجيل في نظام الفوترة الوطني

4/1/2024 4:31:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعا مدير عامدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، المكلفين ممن لم يقوموا حتى الانبتقديم إقرار ضريبة الدخل عن السنة المالية 2022 الى المبادرة الى تقديمها ودفعالمبالغ المعلنة فيها الكترونياً قبل نهاية 30 نيسان الحالي وهو آخر موعد قانونيلتقديم إقرار ضريبة الدخل عن عام 2023 علما بأن تقديم إقرارات ضريبة الدخل ودفعالأرصدة وتسديدها يتم من خلال الوسائل الالكترونية.
وأشار أبو علي إلىضرورة مراعاة تعبئة الإقرارات الضريبية بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عندخولهم الحقيقية والصحيحة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2023.

وبخصوص الموظفينوالمستخدمين ممن يتقاضون رواتب وأجور شهرية، أكّد مدير عام دائرة ضريبة الدخل أنهمملزمون بتقديم إقرار ضريبة الدخل إذا تجاوز الدخل الإجمالي السنوي 9 آلاف دينارلغير المعيل و18 ألف دينار للمعيل وأن الاقتطاع الشهري لضريبة الدخل من رواتبهموأجورهم من قبل الدائرة المالية للمؤسسة او المنشاة اوالشركة لا يعفي الذين تتجاوزدخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل سنويا.

كما دعاالمتقاعدين كافة ممن تزيد رواتبهم التقاعدية شهرياً على 2500 دينار إلى تقديمإقرار ضريبة الدخل عن السنة المالية 2023.

وأكد أبو علي أنالتأخر بتقديم إقرار ضريبة الدخل عن الموعد القانوني الذي ينتهي في 30 نيسانالحالي سيعرض المكلف لغرامة تتراوح بين 100- 500 دينار بالإضافة إلى تعرضه للتقديرالأولي والإداري.

ومن ناحية أخرىدعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أصحاب ومدراء الشركات والمنشآتوالمهنيين والحرفيين والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى ضرورةالتأكد من قيام المدراء الماليين أو المحاسبين أو المفوضين لديهم بتسجيل هذهالشركات والمنشآت ونشاط المهنيين والحرفيين الأفراد بنظام الفوترة الوطنيالإلكتروني وإصدار الفواتير أصوليا من خلال النظام أو من خلال الربط الإلكترونيبنظام الفوترة الوطني الإلكتروني.

وفي حال عدمقيامهم بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني حتى الآن ضرورة الإسراع بالتسجيلفي نظام الفوترة الوطني الالكتروني وتوفيق أوضاعهم مع متطلبات النظام بأسرع وقتممكن تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.

وبإمكان المكلفين التسجيل بنظام الفوترة الوطنيالإلكتروني من خلال رابط التسجيل بالنظام :
علما بانه يمكنالتواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف أو تطبيق الواتس آب علىهاتف رقم 062222130 أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للإرشاد وتلقيالمساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم وكذلك مساعدتهم بسيرإجراءات معاملاتهم إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.

MENAFN01042024000072011014ID1108042898

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