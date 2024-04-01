النفط يرتفع مع مراهنة المستثمرين على قلة الإمدادات

(MENAFN
- Al-Borsa News) صعدت أسعار النفط اليوم الاثنين، لتضيف إلى مكاسب سجلها في الآونة الأخيرة وسط توقعات بانخفاض الإمدادات بفعل تخفيضات إنتاج أوبك+ وهجمات على مصاف روسية وبيانات قوية في قطاع الصناعات التحويلية الصيني دعمت توقعات بتحسن الطلب.
وارتفعت أسعار خام برنت 29 سنتا أو 0.3% إلى 87.29 دولار للبرميل بعد صعودها 2.4% في الأسبوع الماضي. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 31 سنتا أو 0.4% إلى 83.48 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 3.2% في الأسبوع الماضي.
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ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول ضعيفة اليوم الاثنين بسبب عطلة عيد القيامة في عدد من البلدان.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن شركات النفط الروسية ستركز على خفض الإنتاج بدلا من الصادرات في الربع الثاني من العام من أجل توزيع تخفيضات الإنتاج بالتساوي مع الدول الأعضاء الأخرى في أوبك+.
واستهدفت هجمات بطائرات مسيرة عددا من مصافي النفط الروسية، الأمر الذي من المتوقع أن يخفض صادرات الوقود الروسية.
كما تلقت الأسعار دعما بعد أن أظهر مسح رسمي للمصانع يوم الأحد أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين نما للمرة الأولى في ستة أشهر في مارس، مما يدعم الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم، حتى مع استمرار ضغط الأزمة في قطاع العقارات على الاقتصاد.
المصدر:
MENAFN01042024000202011048ID1108042855
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