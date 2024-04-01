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بنك إسرائيل: تجنيد الحريديم من شأنه تخفيف أضرار الحرب على الاقتصاد

4/1/2024 4:25:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال بنك إسرائيل المركزي، إن تجنيد اليهود المتدينين“الحريديم: في الجيش من شأنه أن يخفف من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد، نتيجة للحرب المستمرة على قطاع غزة والاشتباكات مع حزب الله على الجبهة الشمالية.

ورأى البنك -في تقريره لعام 2023- أنه“كلما وُزع عبء الخدمة على شريحة أكبر من المجتمع، كلما قلل ذلك من الأضرار الاقتصادية على كل من هذه الشرائح، وكذلك على المرافق الاقتصاديّة بشكل عام”.

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وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية“مكان”، أن رئيس قسم الميزانيات في وزارة الدفاع سابقا البريجدير احتياط رام عميناح عبَّر عن اعتقاده بأنّه سيتمّ في نهاية المطاف تجنيد الحريديم في الجيش.

ورأى عميناح أنّ“تهرّب الحريديم من الخدمة العسكريّة ليس بالأمر السهل، وهو وصم يبقى مُلازما لفاعله إلى الأبد، ولذا يتحتم عليه تسوية شؤونه”.

وتعيش إسرائيل أزمة سياسية نتيجة قانون التجنيد، إذ تعارض الأحزاب الدينية المساس بمبدأ إعفاء المتدينين“الحريديم” من الخدمة العسكرية، بينما يطالب وزراء مؤثرون -على رأسهم وزير الدفاع السابق وعضو“كابينيت الحرب” بيني جانتس، ووزير الدفاع الليكودي الحالي يوآف جالانت، وزعيم المعارضة العلماني يائير لابيد- بوضع حد لهذا الإعفاء، في الوقت الذي يعاني فيه الجيش من نقص متنام في الموارد البشرية بفعل الحرب المستمرة منذ قرابة الستة أشهر.

وكان مفوض الميزانيات بوزارة المالية يوجيف جاردوس قد حذر الأسبوع الماضي من أن قانون التجنيد بصيغته الحالية ستكون له عواقب اقتصادية وخيمة.

يشار إلى أن محكمة إسرائيلية ألغت في عام 2017 قانون التجنيد الذي كان قد سُن في عام 2015 ويعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، مُعتبرة أنه يمس بالمساواة في تحمل عبء التجنيد، ومنذ ذلك الحين حصل الكنيست على أكثر من تمديد لإعفاء الحريديم لكن دون التوصل إلى صيغة قانون مُتفق عليه، وقد انتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتعليق التجنيد الإلزامي للحريديين بنهاية شهر مارس أمس.

وكان الحاخام الشرقي الأكبر لإسرائيل يتسحاق يوسف قد لوح في وقت سابق من الشهر الجاري بهجرة جماعية لليهود الحريديم من إسرائيل إذا ما تم إجبارهم على التجنيد في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وأثارت تصريحاته ضجة في إسرائيل، في ظل الجدل الحاصل حول مسألة الخدمة العسكرية للحريديم.

وقال يوسف:“كل هؤلاء العلمانيين الذين لا يفهمون، عليهم أن يفهموا أنه بدون التوراة والمدارس الدينية، لم يكن الجيش لينجح. إن نجاح الجيش هو فقط بفضل التوراة”.

المصدر:

MENAFN01042024000202011048ID1108042854

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