الدولار مستقر مع تزايد المراهنات على خفض أسعار الفائدة في يونيو

MENAFN - Al-Borsa News) استقر الدولار على نطاق واسع اليوم الاثنين إذ عززت بيانات أظهرت تراجع التضخم في الولايات المتحدة الرهانات على أن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة في يونيو، في حين تأرجح الين قرب مستوى 152 للدولار مما عزز قلق المتعاملين من تدخل حكومي محتمل.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.3% في فبراير مقارنة بتوقعات اقتصاديين في استطلاع لرويترز بارتفاع يبلغ 0.4%.

موضوعات“الحكير” السعودية تتوقع عوائد بـ 650 مليون ريال من بيع أصول غير أساسية “نيكي” الياباني يغلق عند أدنى مستوى في أسبوعين مع بدء العام المالي “المركزي الصيني” يضيف 2 مليار يوان سيولة بالجهاز المصرفي

وأظهر التقرير أيضا ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في فبراير بأكبر قدر خلال ما يزيد قليلا عن عام، مما يؤكد متانة الاقتصاد.

وأُغلقت معظم الأسواق في جميع أنحاء العالم يوم الجمعة، كما أُغلقت الأسواق الأوروبية اليوم الاثنين.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) يوم الجمعة إن بيانات التضخم الأمريكية الأحدث“تتوافق مع ما نود رؤيته”، في تعليقات تطابقت مع ما قاله بعد اجتماع السياسة النقدية بالبنك الشهر الماضي.

وأظهرت خدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع حاليا فرصة تبلغ 68.5% لخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي في يونيو ارتفاعا من 57% في نهاية الأسبوع الماضي. ويتوقع متداولون تخفيضات قدرها 75 نقطة أساس هذا العام.

وسينصب اهتمام المستثمرين حاليا على بيانات التوظيف لشهر مارس المقرر صدورها في وقت لاحق، ومن المتوقع أن تعزز بيانات سوق العمل في حال تحسنها فرص المركزي الأمريكي في بدء دورة التيسير النقدي اعتبارا من يونيو.

ونزل اليورو 0.03% إلى 1.0787 دولار، ليحوم قرب أدنى مستوى في أكثر من شهر عند 1.0769 دولار الذي لامسه الأسبوع الماضي. واستقر الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات عند 1.2637 دولار، مرتفعا 0.12% خلال اليوم.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنحو 0.057% إلى 104.54 نقطة بالقرب من أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 104.73 نقطة الذي لامسه الأسبوع الماضي.

واتجهت الأنظار في سوق العملات إلى الين إذ أدى هبوطه نحو مستويات شوهدت آخر مرة في عام 1990 إلى زيادة فرص التدخل من السلطات اليابانية.

ولامس الين أدنى مستوياته في 34 عاما مقابل الدولار عند 151.975 يوم الأربعاء وبلغ 151.395 للدولار في أحدث التداولات اليوم الاثنين.

وتدخلت اليابان في سوق العملات في سبتمبر 2022 ومرة أخرى في أكتوبر من نفس العام، إذ انخفض الين إلى أدنى مستوى له منذ 32 عاما عند 152 للدولار.

ومن الصعب التنبؤ بتوجه اليابان فيما يتعلق بالين بعد أن انتهت السنة المالية في البلاد مما يعني أن بنك اليابان لا يحتاج إلى القلق بشأن تأثير حركة الين المفاجئة على الميزانيات العمومية.

وقال وزير المالية شونيشي سوزوكي اليوم الاثنين إنه لن يستبعد خيارات ضد الحركة المفرطة للعملة وسيرد بالإجراءات المناسبة، مكررا تحذيره بشأن التحركات السريعة للين.

وتراجع اليوان الصيني اليوم الاثنين تحت ضغط الدولار، حتى في وقت أشارت فيه أحدث البيانات الصينية إلى أن تعافي الاقتصاد يكتسب زخما وأن الجهود التي يبذلها البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في العملة متواصلة.

وفتح اليوان عند 7.2227 للدولار في التعاملات الفورية وسجل 7.2292 في أحدث التعاملات.

وسجلت العملة الصينية 7.2508 للدولار في التعاملات الخارجية.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.08% إلى 0.6521 دولار أمريكي، في حين لم يطرأ تغير يذكر على الدولار النيوزيلندي ليستقر عند 0.59805 دولار أمريكي.





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