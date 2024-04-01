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مركزي وسط أفريقيا: 3.6% النمو الاقتصادى فى سيماك بنهاية العام الجارى

4/1/2024 4:25:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال البنك المركزي لدول وسط أفريقيا، إن الأداء الجيد للأنشطة غير النفطية من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي في منطقة الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا“سيماك” خلال العام الجارى.

وبحسب توقعات لجنة السياسة النقدية لبنك دول وسط إفريقيا، سيصل معدل النمو نحو 3.6% في منطقة سيماك بنهاية العام الجارى، وهو أعلى معدل نمو اقتصادي منذ 10 سنوات.

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وسيكون هذا النمو مدفوعا بشكل رئيسي بالأداء الجيد للأنشطة غير النفطية، والتي من المتوقع أن يبلغ نموها 4.1% خلال العام الجارى، بارتفاع 1% مقارنة بـ3.1% في العام 2023.

ووفقا للبنك، فإن التوقعات الاقتصادية في منطقة الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط جيدة، وقد تكون مختلطة من حيث التضخم، ولكنها يمكن أن تتعافى إذا شهد اقتصاد وسط أفريقيا بعض التنويع، ولذلك فمن الضروري تنويع الصادرات وخاصة داخل أفريقيا، الأمر الذي لن يؤدي إلى استقرار الأسعار فحسب، بل سيحتوي أيضا على التضخم بمعدل أقل بكثير من 5.5%.

وأضاف أن الديناميكية المعلنة للأنشطة الاقتصادية في منطقة الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، وخاصة في القطاع غير النفطي، ستكون مدفوعة بالقطاعين الخاص والعام.

وفي القطاع العام، أشارت توقعات المركزي لدول وسط أفريقيا إلى تدهور مؤشرات المالية العامة سنة 2024، مع رصيد موازنة سلبي، أي -0.2%، مقابل 0% سنة 2023، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى زيادة الاستثمارات في بلدان المنطقة دون الإقليمية.

يتعين على اقتصادات وسط افريقيا أن تتوقف عن ممارسة الضغوط على النفط باعتباره المحرك للاقتصاد، ويجب عليها أن تستفيد بشكل أكبر من ارتفاع أسعار الكاكاو لزيادة عدد الشركاء التجاريين والتصدير إلى الأسواق ذات القيمة المضافة العالية، مثل آسيا.

في الوقت نفسه، على الرغم من تدابير مكافحة التضخم المطبقة في دول الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، فمن المتوقع أن تستمر الزيادات التضخمية طوال العام الجارى، ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في المنطقة دون الإقليمية إلى 5.5%، أي ما يقرب من ضعف عتبة التسامح البالغة 3% بمعايير المراقبة المتعددة الأطراف للمنطقة وسوف تستمر هذه الضغوط التضخمية بسبب ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، خاصة في الكاميرون وتشاد، وفقا لتوقعات المركزي لدول وسط أفريقيا.

المصدر:

MENAFN01042024000202011048ID1108042852

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