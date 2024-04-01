معنويات قطاع الخدمات في اليابان عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة عقود

MENAFN - Al-Borsa News) أظهر مسح أجراه البنك المركزي الياباني اليوم الاثنين أن معنويات الأعمال بين كبار الشركات غير الصناعية اليابانية تحسنت إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة عقود خلال الربع الأول من عام 2024، ما يوفر لصناع السياسات الأمل في أن يدعم الطلب المحلي التعافي الاقتصادي الهش.

لكن معنويات الشركات المصنعة الكبرى تدهورت للمرة الأولى منذ أربعة أرباع، ويرجع ذلك جزئياً إلى اضطرابات إنتاج السيارات، وفقاً لمسح بنك اليابان بحسب سي إن إن.

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وأظهر المسح أن مؤشر المعنويات الرئيسي للمصنعين الكبار تراجعت إلى +11 في مارس من +13 في ديسمبر ، مقارنة بمتوسط توقعات السوق لقراءة +10.

وتحسن المؤشر الذي يقيس معنويات الشركات غير الصناعية الكبرى إلى +34 في مارس من +32 قبل ثلاثة أشهر، وهو ما يتجاوز قليلاً توقعات السوق بقراءة +33.

والنتيجة هي من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل في يومي 25 و26 أبريل ، عندما يصدر توقعات ربع سنوية جديدة للنمو و التضخم والتي ستجذب انتباه السوق بحثاً عن أي أدلة حول مدى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

قال مسؤول في بنك اليابان في مؤتمر صحفي إن هذه هي أعلى قراءة منذ أغسطس آب 1991، عندما كان الاقتصاد الياباني يزدهر من فقاعة الأصول المتضخمة مدفوعاً بارتفاع السياحة الداخلية وتعزيز أرباح الشركات من ارتفاع الأسعار.

بنك اليابان ومعنويات الشركات

وقال كبير الاقتصاديين لدى معهد نورينتشوكين للأبحاث، تاكيشي مينامي ((من المحتمل أن يظل بنك اليابان واثقاً بشأن معنويات قطاع الخدمات)).

وأضاف مينامي ((أعتقد أن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام إذا تسارعت وتيرة رفع الأجور)).

وأظهر المسح أن الشركات الكبرى تتوقع زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 4.0% خلال السنة المالية التي تبدأ في أبريل.

ويتوقع المحللون أن ينمو الاقتصاد بنسبة بسيطة في الربع الأول بعدما أضر ارتفاع تكاليف المعيشة بالاستهلاك، كما أثرت اضطرابات الإنتاج في بعض مصانع السيارات على الإنتاج الصناعي.

تعد معنويات الأعمال وشهية الإنفاق لدى الشركات أمراً أساسياً لمعرفة ما إذا كان الاقتصاد الياباني قادراً على الحفاظ على انتعاش معتدل والسماح للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.





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