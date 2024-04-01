3 شركات صرافة تجذب نقدا أجنبيا يعادل 8.4 مليار جنيه منذ التعويم

MENAFN - Al-Borsa News) جذبت شركات الأهلي، ومصر، و كايرو للصرافة؛ حصيلة من النقد الأجنبي تعادل نحو 8 مليارات و425 مليون جنيه، منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس.

من جانبه، قال عبد المجيد محيي الدين، رئيس شركة الأهلي للصرافة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس ما قيمته 4 مليارات و700 مليون جنيه.

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وأوضح أن حصيلة التنازلات أمس فقط بلغت ما قيمته 274 مليون جنيه ، منوها بأن 65% من إجمالى المتحصلات كان من التنازل عن الدولار.

وكشف عادل فوزى رئيس شركة مصر للصرافة، عن أن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه، بلغت ما قيمته 3 مليارات و325 مليون جنيه بنهاية عمل يوم أمس، موضحا أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 62%.

وفي السياق ذاته، أكد محمد رجائي رئيس شركة كايرو للصرافة، أن حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، بلغت 400 مليون جنيه.