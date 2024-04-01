3 شركات صرافة تجذب نقدا أجنبيا يعادل 8.4 مليار جنيه منذ التعويم

(MENAFN
- Al-Borsa News) جذبت شركات الأهلي، ومصر، و كايرو للصرافة؛ حصيلة من النقد الأجنبي تعادل نحو 8 مليارات و425 مليون جنيه، منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس.
من جانبه، قال عبد المجيد محيي الدين، رئيس شركة الأهلي للصرافة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس ما قيمته 4 مليارات و700 مليون جنيه.
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وأوضح أن حصيلة التنازلات أمس فقط بلغت ما قيمته 274 مليون جنيه ، منوها بأن 65% من إجمالى المتحصلات كان من التنازل عن الدولار.
وكشف عادل فوزى رئيس شركة مصر للصرافة، عن أن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه، بلغت ما قيمته 3 مليارات و325 مليون جنيه بنهاية عمل يوم أمس، موضحا أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 62%.
وفي السياق ذاته، أكد محمد رجائي رئيس شركة كايرو للصرافة، أن حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، بلغت 400 مليون جنيه.
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