الصين تعارض بشدة القيود الأمريكية على تصدير أشباه الموصلات

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت الصين، اليوم الإثنين، عن معارضتها الشديدة لأحدث القواعد الأمريكية المنقحة بشأن قواعد تصدير أشباه الموصلات، مشيرة إلى إنها ستعرقل سوق أشباه الموصلات العالمية وكذلك التعاون بين الشركات.
وذكر بيان وزارة التجارة الصينية، أن أحدث مراجعة لضوابط تصدير الرقائق جاءت بعد أقل من ستة أشهر من إصدار الولايات المتحدة القواعد في 17 أكتوبر 2023.
موضوعات متعلقة
“الحكير” السعودية تتوقع عوائد بـ 650 مليون ريال من بيع أصول غير أساسية “نيكي” الياباني يغلق عند أدنى مستوى في أسبوعين مع بدء العام المالي “المركزي الصيني” يضيف 2 مليار يوان سيولة بالجهاز المصرفي
وأشارت إلى أن الشركات العالمية، بما في ذلك الشركات الأمريكية، تحتاج إلى بيئة أعمال مستقرة ويمكن التنبؤ بها، لكن الولايات المتحدة تجاوزت مفهوم الأمن القومي وراجعت القواعد بشكل تعسفي لتشديد تدابير الرقابة، ووضع المزيد من العقبات أمام التعاون التجاري الطبيعي بين الشركات الصينية والأمريكية، وفرض أعباء امتثال أثقل وجلب شكوك ملحوظة في قطاع الرقائق العالمي.
وقالت إن القطاع أصبح شديد العولمة بعد عقود من النمو وهذا نتيجة لقانون السوق واختيار الشركات، مضيفة أن الصين، باعتبارها أكبر سوق لأشباه الموصلات في العالم، فهي مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لتعزيز التعاون متبادل المنفعة وتعزيز أمن واستقرار السلسلة الصناعية العالمية وسلسلة توريد الرقائق.
المصدر:
MENAFN01042024000202011048ID1108042849
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.