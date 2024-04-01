الصين تعارض بشدة القيود الأمريكية على تصدير أشباه الموصلات

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الصين، اليوم الإثنين، عن معارضتها الشديدة لأحدث القواعد الأمريكية المنقحة بشأن قواعد تصدير أشباه الموصلات، مشيرة إلى إنها ستعرقل سوق أشباه الموصلات العالمية وكذلك التعاون بين الشركات.

وذكر بيان وزارة التجارة الصينية، أن أحدث مراجعة لضوابط تصدير الرقائق جاءت بعد أقل من ستة أشهر من إصدار الولايات المتحدة القواعد في 17 أكتوبر 2023.

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وأشارت إلى أن الشركات العالمية، بما في ذلك الشركات الأمريكية، تحتاج إلى بيئة أعمال مستقرة ويمكن التنبؤ بها، لكن الولايات المتحدة تجاوزت مفهوم الأمن القومي وراجعت القواعد بشكل تعسفي لتشديد تدابير الرقابة، ووضع المزيد من العقبات أمام التعاون التجاري الطبيعي بين الشركات الصينية والأمريكية، وفرض أعباء امتثال أثقل وجلب شكوك ملحوظة في قطاع الرقائق العالمي.

وقالت إن القطاع أصبح شديد العولمة بعد عقود من النمو وهذا نتيجة لقانون السوق واختيار الشركات، مضيفة أن الصين، باعتبارها أكبر سوق لأشباه الموصلات في العالم، فهي مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لتعزيز التعاون متبادل المنفعة وتعزيز أمن واستقرار السلسلة الصناعية العالمية وسلسلة توريد الرقائق.

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