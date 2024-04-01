اليونان: المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس هذا العام

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك اليونان، يانيس ستورناراس، أمس الأحد، إنه من الممكن أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بما مجموعه 100 نقطة أساس هذا العام، لكن لا يوجد حتى الآن إجماع داخل البنك المركزي لمنطقة اليورو على ذلك.
وقال ستورناراس لصحيفة بروتو ثيما اليونانية ((شخصياً، أعتقد أن خفض أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس لكل منها أمر ممكن)).
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ومع ذلك لم يشارك الجميع في البنك المركزي الأوروبي هذا الرأي حتى الآن، وأضاف محافظ بنك اليونان ((بعض الزملاء أكثر تشككاً، ويعتقدون أن تخفيضات أسعار الفائدة يجب أن تكون أكثر اعتدالاً)).
وكان ستورناراس قد أوضح الأسبوع الماضي أنه يبدو أن هناك إجماعاً داخل البنك المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة في يونيو ، وأن البنك ليس لديه سبب لانتظار قيام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة بخفض أسعار الفائدة أولاً.
وصف محافظ بنك اليونان الصراع بين روسيا وأوكرانيا، والتوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، والأزمة في الشرق الأوسط بعوامل خطر خارجية تهدد التعافي الاقتصادي داخل منطقة اليورو.
موقف البنك المركزي الأوروبي
وكان عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك النمسا المركزي روبرت هولزمان قد قال، يوم السبت، إن البنك قد يخفض سعر الفائدة الرئيسي قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأوروبي ينمو بشكل أبطأ من نظيره الأميركي.
ووفقاً لاستطلاع أجرته رويترز شمل 77 من خبراء الاقتصاد خلال الفترة من 25 إلى 28 مارس ، فمن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع دون تغيير عند 4.00% في 11 أبريل نيسان المقبل، كما توقَّع نحو 90% منهم -68 خبيراً- أن التخفيض الأول سيكون في يونيو المقبل.
المصدر:
MENAFN01042024000202011048ID1108042848
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