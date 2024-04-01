اليونان: المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس هذا العام

MENAFN - Al-Borsa News) قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك اليونان، يانيس ستورناراس، أمس الأحد، إنه من الممكن أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بما مجموعه 100 نقطة أساس هذا العام، لكن لا يوجد حتى الآن إجماع داخل البنك المركزي لمنطقة اليورو على ذلك.

وقال ستورناراس لصحيفة بروتو ثيما اليونانية ((شخصياً، أعتقد أن خفض أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس لكل منها أمر ممكن)).

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ومع ذلك لم يشارك الجميع في البنك المركزي الأوروبي هذا الرأي حتى الآن، وأضاف محافظ بنك اليونان ((بعض الزملاء أكثر تشككاً، ويعتقدون أن تخفيضات أسعار الفائدة يجب أن تكون أكثر اعتدالاً)).

وكان ستورناراس قد أوضح الأسبوع الماضي أنه يبدو أن هناك إجماعاً داخل البنك المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة في يونيو ، وأن البنك ليس لديه سبب لانتظار قيام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة بخفض أسعار الفائدة أولاً.

وصف محافظ بنك اليونان الصراع بين روسيا وأوكرانيا، والتوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، والأزمة في الشرق الأوسط بعوامل خطر خارجية تهدد التعافي الاقتصادي داخل منطقة اليورو.

موقف البنك المركزي الأوروبي

وكان عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك النمسا المركزي روبرت هولزمان قد قال، يوم السبت، إن البنك قد يخفض سعر الفائدة الرئيسي قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأوروبي ينمو بشكل أبطأ من نظيره الأميركي.

ووفقاً لاستطلاع أجرته رويترز شمل 77 من خبراء الاقتصاد خلال الفترة من 25 إلى 28 مارس ، فمن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع دون تغيير عند 4.00% في 11 أبريل نيسان المقبل، كما توقَّع نحو 90% منهم -68 خبيراً- أن التخفيض الأول سيكون في يونيو المقبل.





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