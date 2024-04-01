قطاع التصنيع الروسي ينمو في مارس بأسرع وتيرة منذ نحو 18 عاما

(MENAFN
- Al-Borsa News) أظهر مسح اليوم الاثنين نمو نشاط قطاع الصناعات التحويلية في روسيا بأسرع وتيرة في نحو 18 عاما في مارس بفضل نمو أعمال التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ خمسة أشهر.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في روسيا الذي تصدره مؤسسة ستاندرد اند بورز إلى 55.7 نقطة في مارس من 54.7 في فبراير، مسجلا أعلى قراءة له فوق مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش منذ أغسطس 2006.
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واعتمد انتعاش القطاع منذ الأشهر الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا إلى حد كبير على الطلب المحلي لأن بعض الأسواق تجنبت روسيا.
وتنفق موسكو بكثافة على التصنيع بشكل خاص، كما تضخ الأموال في قطاع الصناعة الدفاعية لزيادة الإنتاج العسكري.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الصناعة الدفاعية حفزت نموا أكبر من المتوقع في الإنتاج الصناعي خلال فبراير شباط.
وأظهرت البينات أيضا نمو طلبيات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي.
المصدر:
MENAFN01042024000202011048ID1108042847
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