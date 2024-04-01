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قطاع التصنيع الروسي ينمو في مارس بأسرع وتيرة منذ نحو 18 عاما

4/1/2024 4:25:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهر مسح اليوم الاثنين نمو نشاط قطاع الصناعات التحويلية في روسيا بأسرع وتيرة في نحو 18 عاما في مارس بفضل نمو أعمال التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ خمسة أشهر.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في روسيا الذي تصدره مؤسسة ستاندرد اند بورز إلى 55.7 نقطة في مارس من 54.7 في فبراير، مسجلا أعلى قراءة له فوق مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش منذ أغسطس 2006.

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واعتمد انتعاش القطاع منذ الأشهر الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا إلى حد كبير على الطلب المحلي لأن بعض الأسواق تجنبت روسيا.

وتنفق موسكو بكثافة على التصنيع بشكل خاص، كما تضخ الأموال في قطاع الصناعة الدفاعية لزيادة الإنتاج العسكري.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الصناعة الدفاعية حفزت نموا أكبر من المتوقع في الإنتاج الصناعي خلال فبراير شباط.

وأظهرت البينات أيضا نمو طلبيات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي.


المصدر:

MENAFN01042024000202011048ID1108042847

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