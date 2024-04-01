نمو نشاط التصنيع في الصين بأكبر وتيرة في أكثر من عام

(MENAFN
- Al-Borsa News) نما نشاط التصنيع الصيني بأكثر من المتوقع في مارس، مما عزز التفاؤل بشأن قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق مستهدفه الطموح للنمو هذا العام الذي يقترب من 5%.
وارتفع مؤشر“كايشين”/إس أند بي جلوبال” لمديري المشتريات الصناعي إلى 51.1 نقطة في مارس، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير 2023، وذلك بعدما بلغ 50.9 نقطة في فبراير، وكان متوقعًا تسجيله 51 نقطة.
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وبذلك يواصل المؤشر نموه – أي تسجيله أكثر من 50 نقطة وهو المستوى الفاصل بين النمو والانكماش – للشهر الخامس على التوالي، في أطول سلسلة نمو في أكثر من عامين.
وقال“وانغ زهي” كبير اقتصاديي مجموعة“كايشين إنسايت جروب” في بيان المسح: بشكل عام، واصل قطاع التصنيع التحسن في مارس، مع تسارع وتيرة نمو العرض والطلب، وانتعاش الطلب الخارجي.
وصدرت بيانات حكومية أمس الأحد أظهرت نمو نشاط التصنيع للمرة الأولى في ستة أشهر خلال مارس، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.8 نقطة في مارس من 49.1 نقطة المسجلة في فبراير.
المصدر:
MENAFN01042024000202011048ID1108042846
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