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نمو نشاط التصنيع في الصين بأكبر وتيرة في أكثر من عام

4/1/2024 4:25:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) نما نشاط التصنيع الصيني بأكثر من المتوقع في مارس، مما عزز التفاؤل بشأن قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق مستهدفه الطموح للنمو هذا العام الذي يقترب من 5%.

وارتفع مؤشر“كايشين”/إس أند بي جلوبال” لمديري المشتريات الصناعي إلى 51.1 نقطة في مارس، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير 2023، وذلك بعدما بلغ 50.9 نقطة في فبراير، وكان متوقعًا تسجيله 51 نقطة.

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وبذلك يواصل المؤشر نموه – أي تسجيله أكثر من 50 نقطة وهو المستوى الفاصل بين النمو والانكماش – للشهر الخامس على التوالي، في أطول سلسلة نمو في أكثر من عامين.

وقال“وانغ زهي” كبير اقتصاديي مجموعة“كايشين إنسايت جروب” في بيان المسح: بشكل عام، واصل قطاع التصنيع التحسن في مارس، مع تسارع وتيرة نمو العرض والطلب، وانتعاش الطلب الخارجي.

وصدرت بيانات حكومية أمس الأحد أظهرت نمو نشاط التصنيع للمرة الأولى في ستة أشهر خلال مارس، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.8 نقطة في مارس من 49.1 نقطة المسجلة في فبراير.


المصدر:

MENAFN01042024000202011048ID1108042846

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