أبوظبي السيادي يشارك بمشاريع عقارية في الهند بـ 250 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقعت برستيج جروب (Prestige Group) الهندية صفقة بقيمة 20 مليار روبية (240 مليون دولار) مع جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يعد أكبر الصناديق السيادية العربية، وصندوق“كوتاك إيه أي إف” (Kotak AIF) لتطوير مشاريع سكنية في أربع مدن هندية، حسبما ذكرت الشركة في إفصاح للبورصة.
تخطط الشركة لإقامة مشاريع سكنية في بنغالورو، ومومباي، وجوا، ومنطقة العاصمة الوطنية بقيمة إجمالية مجمعة تزيد عن 180 مليار روبية، وفق الإفصاح.
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يأتي الاستثمار في الوقت الذي تسعى الإمارات إلى توسيع وتكثيف استثماراتها في الهند، إذ تسعى لضخ ما يصل إلى 50 مليار دولار هناك، وفق ما نقلته بلومبرج في وقت سابق عن أشخاص مطلعين.
سعت الدولتان إلى تعزيز العلاقات الثنائية طوال العقد الماضي، وتهدفان إلى زيادة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 100 مليار دولار. وكانت الزيارة الأخيرة لمودي إلى أبوظبي هي الخامسة إلى الإمارات منذ توليه منصب رئيس الوزراء في عام 2014. وكانت أنديرا غاندي في عام 1981، آخر رئيسة وزراء هندية تزور الإمارات قبل مودي.
وقال الأشخاص إن الصفقات التي يتم بحثها، تشمل حصصاً في مشاريع البنية التحتية الرئيسية والأصول المملوكة للدولة. ومن المرجح أن يتم الإعلان عنها قبل أن يسعى مودي لولاية ثالثة في الانتخابات المقررة العام المقبل. وأضافوا أن بعض الاستثمارات قد يتم ضخها عبر صناديق الثروة السيادية، مثل“جهاز أبوظبي للاستثمار” وشركة“مبادلة” للاستثمار و”أبوظبي القابضة”.
المصدر:
MENAFN01042024000202011048ID1108042845
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