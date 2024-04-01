أبوظبي السيادي يشارك بمشاريع عقارية في الهند بـ 250 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت برستيج جروب (Prestige Group) الهندية صفقة بقيمة 20 مليار روبية (240 مليون دولار) مع جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يعد أكبر الصناديق السيادية العربية، وصندوق“كوتاك إيه أي إف” (Kotak AIF) لتطوير مشاريع سكنية في أربع مدن هندية، حسبما ذكرت الشركة في إفصاح للبورصة.

تخطط الشركة لإقامة مشاريع سكنية في بنغالورو، ومومباي، وجوا، ومنطقة العاصمة الوطنية بقيمة إجمالية مجمعة تزيد عن 180 مليار روبية، وفق الإفصاح.

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يأتي الاستثمار في الوقت الذي تسعى الإمارات إلى توسيع وتكثيف استثماراتها في الهند، إذ تسعى لضخ ما يصل إلى 50 مليار دولار هناك، وفق ما نقلته بلومبرج في وقت سابق عن أشخاص مطلعين.

سعت الدولتان إلى تعزيز العلاقات الثنائية طوال العقد الماضي، وتهدفان إلى زيادة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 100 مليار دولار. وكانت الزيارة الأخيرة لمودي إلى أبوظبي هي الخامسة إلى الإمارات منذ توليه منصب رئيس الوزراء في عام 2014. وكانت أنديرا غاندي في عام 1981، آخر رئيسة وزراء هندية تزور الإمارات قبل مودي.

وقال الأشخاص إن الصفقات التي يتم بحثها، تشمل حصصاً في مشاريع البنية التحتية الرئيسية والأصول المملوكة للدولة. ومن المرجح أن يتم الإعلان عنها قبل أن يسعى مودي لولاية ثالثة في الانتخابات المقررة العام المقبل. وأضافوا أن بعض الاستثمارات قد يتم ضخها عبر صناديق الثروة السيادية، مثل“جهاز أبوظبي للاستثمار” وشركة“مبادلة” للاستثمار و”أبوظبي القابضة”.





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