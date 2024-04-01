سعر خام الحديد يهبط لأقل مستوى في 10 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) هبط سعر خام الحديد إلى أدنى مستوى منذ 10 أشهر، بعدما واجهت المادة المستخدمة في صناعة الصلب ضربة مزدوجة من ضعف نشاط البناء في الصين وتجدد تخمة المعروض.

وهبطت العقود المستقبلية في سنغافورة بنحو 100 دولار للطن صباح اليوم الاثنين، متراجعة بنسبة 4% تقريباً. ولا تزال أزمة العقارات المستمرة منذ سنوات في الصين تضغط بقوة على الطلب، في حين تؤدي زيادة العرض إلى تفاقم الضغوط على الأسعار.

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قال أتيلا ويدنيل، مدير عام شركة“نافيغيت كوموديتيز” (Navigate Commodities)، عبر البريد الإلكتروني:“تقلبات خام الحديد هذا الصباح سببها ضعف أساسيات السوق”، مشيراً إلى أن زيادة شحنات المادة الخام من أستراليا ستؤدي على الأرجح إلى تضخم المخزونات في موانئ الصين.

وارتبط هبوط سعر خام الحديد بشكل وثيق مع تقلبات قطاع العقارات في الصين على مدى العقدين الماضيين. ومنذ بداية 2024 وحتى الآن، انخفضت العقود المستقبلية في سنغافورة بنحو 30%، مما يوضح أن حملة الرئيس شي جين بينغ لانتشال الاقتصاد تؤثر بالسلب على السلعة الرئيسية التي تستخدم في البناء والتشييد.

تتزامن خيبة الأمل بشأن الطلب على الصلب أيضاً مع حدوث تخمة نسبية في الإمدادات، مما يزيد من الضغوط على الأسعار. وشهدت أستراليا (أكبر دولة مصدرة للخام) ارتفاعاً في الصادرات خلال الأسبوع الممتد حتى 15 مارس وفق أحدث البيانات المتاحة. وتعد المخزونات الموجودة في الموانئ الصينية الأكبر منذ أكثر من عام عند نحو 142 مليون طن.

أزمة عقارية مستمرة في الصين

جرى تداول خام الحديد في سنغافورة بما يزيد قليلاً عن 97 دولاراً للطن.

كما انخفضت العقود المستقبلية لخام الحديد في داليان لشهر سبتمبر اليوم الاثنين، مما يُضاف إلى انخفاض بنسبة 8.5% الأسبوع الماضي. وتراجعت العقود المستقبلية لحديد التسليح -القضبان الحديدية الأساسية المستخدمة في البناء -إلى أدنى مستوى منذ أربع سنوات تقريباً.

يوجد القليل من الدلائل التي تشير إلى حدوث تحسن ملموس في صناعة العقارات بالصين، إذ انخفضت قيمة مبيعات المنازل الجديدة لدى أكبر 100 شركة عقارية بنحو 46% في مارس على أساس سنوي.

قالت جمعية الحديد والصلب الصينية الأسبوع الماضي، إن تباطؤ قطاع العقارات والبنية التحتية الضعيفة نسبياً يؤخران انتعاش الطلب على الصلب. وانخفض مؤشر مديري المشتريات في صناعة الصلب خلال مارس إلى 44.2 نقطة، وهي أدنى قراءة له منذ مايو 2023.





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