سعر خام الحديد يهبط لأقل مستوى في 10 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News) هبط سعر خام الحديد إلى أدنى مستوى منذ 10 أشهر، بعدما واجهت المادة المستخدمة في صناعة الصلب ضربة مزدوجة من ضعف نشاط البناء في الصين وتجدد تخمة المعروض.
وهبطت العقود المستقبلية في سنغافورة بنحو 100 دولار للطن صباح اليوم الاثنين، متراجعة بنسبة 4% تقريباً. ولا تزال أزمة العقارات المستمرة منذ سنوات في الصين تضغط بقوة على الطلب، في حين تؤدي زيادة العرض إلى تفاقم الضغوط على الأسعار.
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قال أتيلا ويدنيل، مدير عام شركة“نافيغيت كوموديتيز” (Navigate Commodities)، عبر البريد الإلكتروني:“تقلبات خام الحديد هذا الصباح سببها ضعف أساسيات السوق”، مشيراً إلى أن زيادة شحنات المادة الخام من أستراليا ستؤدي على الأرجح إلى تضخم المخزونات في موانئ الصين.
وارتبط هبوط سعر خام الحديد بشكل وثيق مع تقلبات قطاع العقارات في الصين على مدى العقدين الماضيين. ومنذ بداية 2024 وحتى الآن، انخفضت العقود المستقبلية في سنغافورة بنحو 30%، مما يوضح أن حملة الرئيس شي جين بينغ لانتشال الاقتصاد تؤثر بالسلب على السلعة الرئيسية التي تستخدم في البناء والتشييد.
تتزامن خيبة الأمل بشأن الطلب على الصلب أيضاً مع حدوث تخمة نسبية في الإمدادات، مما يزيد من الضغوط على الأسعار. وشهدت أستراليا (أكبر دولة مصدرة للخام) ارتفاعاً في الصادرات خلال الأسبوع الممتد حتى 15 مارس وفق أحدث البيانات المتاحة. وتعد المخزونات الموجودة في الموانئ الصينية الأكبر منذ أكثر من عام عند نحو 142 مليون طن.
أزمة عقارية مستمرة في الصين
جرى تداول خام الحديد في سنغافورة بما يزيد قليلاً عن 97 دولاراً للطن.
كما انخفضت العقود المستقبلية لخام الحديد في داليان لشهر سبتمبر اليوم الاثنين، مما يُضاف إلى انخفاض بنسبة 8.5% الأسبوع الماضي. وتراجعت العقود المستقبلية لحديد التسليح -القضبان الحديدية الأساسية المستخدمة في البناء -إلى أدنى مستوى منذ أربع سنوات تقريباً.
يوجد القليل من الدلائل التي تشير إلى حدوث تحسن ملموس في صناعة العقارات بالصين، إذ انخفضت قيمة مبيعات المنازل الجديدة لدى أكبر 100 شركة عقارية بنحو 46% في مارس على أساس سنوي.
قالت جمعية الحديد والصلب الصينية الأسبوع الماضي، إن تباطؤ قطاع العقارات والبنية التحتية الضعيفة نسبياً يؤخران انتعاش الطلب على الصلب. وانخفض مؤشر مديري المشتريات في صناعة الصلب خلال مارس إلى 44.2 نقطة، وهي أدنى قراءة له منذ مايو 2023.
المصدر:
MENAFN01042024000202011048ID1108042844
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