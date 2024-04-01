اقتصاد المغرب ينمو في الربع الرابع من 2023 بأسرع وتيرة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في المغرب بالربع الرابع من العام الماضي، بأعلى وتيرة منذ 7 فصول متتالية.

نما الاقتصاد 4.1% في الربع الأخير من 2023 وهو الأعلى منذ الربع الرابع من 2021، ويقارن ذلك بنمو 0.7% في نفس الفترة من العام السابق. النمو جاء مدفوعاً بانتعاش الطلب المحلي، وفقاً لأرقام صادرة اليوم الاثنين عن المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الحكومية المختصة بالإحصاءات.

موضوعات“الحكير” السعودية تتوقع عوائد بـ 650 مليون ريال من بيع أصول غير أساسية “نيكي” الياباني يغلق عند أدنى مستوى في أسبوعين مع بدء العام المالي “المركزي الصيني” يضيف 2 مليار يوان سيولة بالجهاز المصرفي

لم تفصح المندوبية عن معدل النمو خلال العام الماضي بالكامل، إذ توقعت الحكومة في ميزانية 2023 أن يبلغ النمو 3.4%، بينما رجّح بنك المغرب المركزي الشهر الماضي أن يُحقق النمو 3%. ووفقاً لمتوسط نسبة الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفصول الأربعة من العام الماضي، فإن النمو سيكون في حدود 3.1%.

ارتفاع الطلب المحلي

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن النمو في الربع الأخير من العام كان مدفوعاً بانتعاش الطلب المحلي، الذي يشمل استهلاك الأسر والاستثمار ونفقات المؤسسات الحكومية، في سياق اتسم بالتحكم في التضخم الذي أنهى العام بمعدل سنوي 6.1%، مقابل 1.5% كمعدل في العقدين الماضيين.

شهد العام الماضي تباطؤاً للتضخم من أعلى وتيرة سجلها في فبراير بـ10.1% وأنهى آخر شهر بـ3.4% بعدما كان بنك المغرب المركزي قد بدأ دورة التشديد النقدي برفع الفائدة ثلاث مرات بإجمالي 150 نقطة أساس إلى 3% حالياً، وهو أعلى مستوى منذ 2014.

بعدما سجل انخفاضاً ومُساهمةً سلبية في النمو في الربعين الأولين من عام 2023، ارتفع الطلب المحلي في الربع الرابع بنسبة 8.1%، من انخفاض 1.6% في نفس الفترة من العام السابق.

وسجل مكون الاستثمار فيه ارتفاعاً بـ19.6%، بينما زاد استهلاك الأسر بـ3%، فيما سجلت نفقات المؤسسات الحكومية ارتفاعاً بـ4.6%.

الزراعة تتحسن والخدمات في تباطؤ

سجلت الأنشطة الزراعية خلال الربع الأخير ارتفاعاً بنسبة 5.8% مقابل انخفاض بـ13.1% في نفس الفترة من العام السابق، في وقت لا زالت البلاد تعيش على وقع ضعف هطول الأمطار منذ ست سنوات متوالية.

يلعب أداء القطاع الزراعي دوراً حاسماً في النمو الاقتصادي، باعتباره مساهماً بحوالي 14% في الناتج المحلي، كما أن 40% من السُكان يعيشون في القرى و75% منهم يؤمّنون دخلهم من الزراعة.

استعاد القطاع الصناعي هو الآخر عافيته بنهاية العام الماضي، حيث سجلت قيمته المضافة ارتفاعاً بنسبة 7.4% مقابل انخفاض 3.6% في نفس الفترة من العام السابق، وكان هذا الانتعاش مدفوعاً بالصناعات الاستخراجية والتحويلية بالأساس.

في المقابل، استمرت أنشطة قطاع الخدمات في التباطؤ إلى 2.8% من 5.1% في الربع الرابع من 2022، وذلك بتأثير من تباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم والخدمات المالية والتأمينية بالأساس.





المصدر: