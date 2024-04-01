رسمياً.. عاكف المغربى رئيساً لبنك قناة السويس

MENAFN - Al-Borsa News) تولى رسمياً عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر سابقاً منصب الرئيس التنفيذىخلفا لحسين الرفاعى.

وأعلن بنك قناة السويس عن تشكيل مجلس إدارة البنك لمدة 3 سنوات من 2024 إلى 2027.

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ويضم تشكيل مجلس إدارة البنك، أحمد عمرو طنطاوى وعاكف المغربى ومحمد فريد حافظ، وعمرو بهاء الدين وعمرو عطا الله، ممثلين عن المصرف العربى الدولى.

كما يضم التشكيل صالح بندى وعادل فتحى أبو بكر وعلى عبد الرحمن ضوى ممثلين عن المصرف الليبى الخارجى، بجانب الفريق أسامة ربيع ممثلا عن صندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس.