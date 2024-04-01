رسمياً.. عاكف المغربى رئيساً لبنك قناة السويس

(MENAFN
- Al-Borsa News) تولى رسمياً عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر سابقاً منصب الرئيس التنفيذى لبنك قناة السويس
خلفا لحسين الرفاعى.
وأعلن بنك قناة السويس عن تشكيل مجلس إدارة البنك لمدة 3 سنوات من 2024 إلى 2027.
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ويضم تشكيل مجلس إدارة البنك، أحمد عمرو طنطاوى وعاكف المغربى ومحمد فريد حافظ، وعمرو بهاء الدين وعمرو عطا الله، ممثلين عن المصرف العربى الدولى.
كما يضم التشكيل صالح بندى وعادل فتحى أبو بكر وعلى عبد الرحمن ضوى ممثلين عن المصرف الليبى الخارجى، بجانب الفريق أسامة ربيع ممثلا عن صندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس.
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