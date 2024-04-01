Monday, 01 April 2024 12:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رسمياً.. عاكف المغربى رئيساً لبنك قناة السويس

4/1/2024 4:25:12 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تولى رسمياً عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر سابقاً منصب الرئيس التنفيذى لبنك قناة السويس خلفا لحسين الرفاعى.

وأعلن بنك قناة السويس عن تشكيل مجلس إدارة البنك لمدة 3 سنوات من 2024 إلى 2027.

موضوعات متعلقة الدين الخارجى لمصر يرتفع 3.5 مليار دولار فى الربع الأخير من 2023 “الإسكان” تبحث الاستفادة من خبرات“EBRD” في تحديث استراتيجية المرافق 3 شركات صرافة تجذب نقدا أجنبيا يعادل 8.4 مليار جنيه منذ التعويم

ويضم تشكيل مجلس إدارة البنك، أحمد عمرو طنطاوى وعاكف المغربى ومحمد فريد حافظ، وعمرو بهاء الدين وعمرو عطا الله، ممثلين عن المصرف العربى الدولى.

كما يضم التشكيل صالح بندى وعادل فتحى أبو بكر وعلى عبد الرحمن ضوى ممثلين عن المصرف الليبى الخارجى، بجانب الفريق أسامة ربيع ممثلا عن صندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس.

MENAFN01042024000202011048ID1108042841

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث