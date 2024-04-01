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عبدالغفار يبحث مع منظمة الروتاري التعاون في القطاع الصحي بمصر

4/1/2024 4:25:12 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، جوردن ماكينالي رئيس منظمة الروتاري الدولي، لبحث التعاون المشترك في القطاع الصحي بمصر.

وتناول الاجتماع، مناقشة مشروعات ((الروتاري)) في التعاون مع وزارة الصحة في مجالات التوعية لمبادرات الصحة العامة، والأنشطة المجتمعية.

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وناقش الوزير مع وفد ((روتاري)) التعاون في استدامة مكافحة شلل الأطفال في مصر، والكشف المبكر وعلاج سرطان عنق الرحم، والقوافل الطبية.

واستعرض الاجتماع جهود وزارة الصحة المصرية، والتقدم الذي احرزته مصر في مجال مكافحة الأوبئة والأمراض المعدية، والصحة العامة، بالإضافة إلى جهود الوزارة في دعم الفلسطينيين من مصابي الأحداث الأخيرة في قطاع غزة.

وناقش أيضا فرص التعاون المستقبلي بين الوزارة و((روتاري)) للتوسع في حملات التوعية بالكشف المبكر وعلاج الورم الحليمي (HPV)، كما تم مناقشة إمكانية التعاون في المبادرات التي تطلقها وزارة الصحة في مجال الصحة العقلية والنفسية.

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