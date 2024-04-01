عبدالغفار يبحث مع منظمة الروتاري التعاون في القطاع الصحي بمصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، جوردن ماكينالي رئيس منظمة الروتاري الدولي، لبحث التعاون المشترك في القطاع الصحي بمصر.
وتناول الاجتماع، مناقشة مشروعات ((الروتاري)) في التعاون مع وزارة الصحة في مجالات التوعية لمبادرات الصحة العامة، والأنشطة المجتمعية.
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وناقش الوزير مع وفد ((روتاري)) التعاون في استدامة مكافحة شلل الأطفال في مصر، والكشف المبكر وعلاج سرطان عنق الرحم، والقوافل الطبية.
واستعرض الاجتماع جهود وزارة الصحة المصرية، والتقدم الذي احرزته مصر في مجال مكافحة الأوبئة والأمراض المعدية، والصحة العامة، بالإضافة إلى جهود الوزارة في دعم الفلسطينيين من مصابي الأحداث الأخيرة في قطاع غزة.
وناقش أيضا فرص التعاون المستقبلي بين الوزارة و((روتاري)) للتوسع في حملات التوعية بالكشف المبكر وعلاج الورم الحليمي (HPV)، كما تم مناقشة إمكانية التعاون في المبادرات التي تطلقها وزارة الصحة في مجال الصحة العقلية والنفسية.
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