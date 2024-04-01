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المركزي الصيني يضيف 2 مليار يوان سيولة بالجهاز المصرفي

4/1/2024 4:25:12 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة ملياري يوان ( 281.94 مليون دولار)، وبسعر فائدة 1.8%.

وقال البنك إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

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وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

المصدر:

MENAFN01042024000202011048ID1108042839

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