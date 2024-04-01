نيكي الياباني يغلق عند أدنى مستوى في أسبوعين مع بدء العام المالي

(MENAFN
- Al-Borsa News) أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى له في أسبوعين اليوم الاثنين وانخفض عن مستوى 40 ألف نقطة مع اتجاه المتعاملين لبيع الأسهم لجني الأرباح في اليوم الأول من العام المالي الجديد للبلاد.
وهبط المؤشر نيكي 1.4 بالمئة إلى 39803.09 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 18 مارس، بعد أن فتح مرتفعا 0.7%. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.71% إلى 2721.22 نقطة.
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وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقطاع أبحاث الاستثمار في شركة أيوايكوزمو سيكيوريتيز“عادة ما يبيع المستثمرون المؤسسيون الأسهم لجني الأرباح في اليوم الأول من العام المالي”.
وارتفع المؤشر نيكي 19% في عام 2024 وتخطى مستوى 40 ألف نقطة ليصل إلى مستويات قياسية في مارس، بعد ارتفاع مطرد بلغ 54% منذ أوائل عام 2023.
وخسر سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست المرتبطان بالرقائق 3.21% و4.96% على الترتيب، في حين تراجع سهم تويوتا موتور 4.03%.
وأظهر مسح أجراه بنك اليابان (المركزي) أن التفاؤل في قطاع الخدمات الياباني ارتفع إلى أعلى مستوى في 33 عاما في الربع الأول بفضل ازدهار السياحة وزيادة الأرباح من ارتفاع الأسعار.
وأظهر المسح أيضا أن الشركات الكبرى تخطط لزيادة إنفاقها الرأسمالي 4.0% في العام المالي الذي يستمر حتى مارس 2025، بعد زيادة متوقعة بنحو 11.5% في العام المالي الماضي.
وقال محللون استراتيجيون إن مسح بنك اليابان لم يكن محركا رئيسيا للسوق لأن نتائجه جاءت ضمن توقعاتهم.
وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام لقطاع الأبحاث في شركة تاتشيبانا سيكيوريتيز، إن سوق العملات كانت مستقرة، ولم تقدم إشارات تذكر للأسهم المحلية.
ولامس الين أدنى مستوياته في 34 عاما أمام الدولار عند 151.975 ين اليوم الأربعاء وبلغ في أحدث تداول 151.35 للدولار.
وانخفضت أسهم شركات صناعة الآلات الثقيلة، مع انخفاض أسهم كاواساكي للصناعات الثقيلة وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 6.36% و4.5% على الترتيب.
وانخفض سهم نومورا هولدنجز بنسبة 5.41%.
وبالنسبة للرابحين، قفز سهم شركة صناعة الساعات سيتيزن ووتش 5.05 بالمئة وكسب سهم شركة صناعة الآلات الحاسبة كاسيو كومبيوتر 4.94 بالمئة ليصبحا الأفضل أداء في المؤشر نيكي.
المصدر:
MENAFN01042024000202011048ID1108042838