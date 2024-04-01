نيكي الياباني يغلق عند أدنى مستوى في أسبوعين مع بدء العام المالي

MENAFN - Al-Borsa News) أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى له في أسبوعين اليوم الاثنين وانخفض عن مستوى 40 ألف نقطة مع اتجاه المتعاملين لبيع الأسهم لجني الأرباح في اليوم الأول من العام المالي الجديد للبلاد.

وهبط المؤشر نيكي 1.4 بالمئة إلى 39803.09 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 18 مارس، بعد أن فتح مرتفعا 0.7%. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.71% إلى 2721.22 نقطة.

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وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقطاع أبحاث الاستثمار في شركة أيوايكوزمو سيكيوريتيز“عادة ما يبيع المستثمرون المؤسسيون الأسهم لجني الأرباح في اليوم الأول من العام المالي”.

وارتفع المؤشر نيكي 19% في عام 2024 وتخطى مستوى 40 ألف نقطة ليصل إلى مستويات قياسية في مارس، بعد ارتفاع مطرد بلغ 54% منذ أوائل عام 2023.

وخسر سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست المرتبطان بالرقائق 3.21% و4.96% على الترتيب، في حين تراجع سهم تويوتا موتور 4.03%.

وأظهر مسح أجراه بنك اليابان (المركزي) أن التفاؤل في قطاع الخدمات الياباني ارتفع إلى أعلى مستوى في 33 عاما في الربع الأول بفضل ازدهار السياحة وزيادة الأرباح من ارتفاع الأسعار.

وأظهر المسح أيضا أن الشركات الكبرى تخطط لزيادة إنفاقها الرأسمالي 4.0% في العام المالي الذي يستمر حتى مارس 2025، بعد زيادة متوقعة بنحو 11.5% في العام المالي الماضي.

وقال محللون استراتيجيون إن مسح بنك اليابان لم يكن محركا رئيسيا للسوق لأن نتائجه جاءت ضمن توقعاتهم.

وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام لقطاع الأبحاث في شركة تاتشيبانا سيكيوريتيز، إن سوق العملات كانت مستقرة، ولم تقدم إشارات تذكر للأسهم المحلية.

ولامس الين أدنى مستوياته في 34 عاما أمام الدولار عند 151.975 ين اليوم الأربعاء وبلغ في أحدث تداول 151.35 للدولار.

وانخفضت أسهم شركات صناعة الآلات الثقيلة، مع انخفاض أسهم كاواساكي للصناعات الثقيلة وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 6.36% و4.5% على الترتيب.

وانخفض سهم نومورا هولدنجز بنسبة 5.41%.

وبالنسبة للرابحين، قفز سهم شركة صناعة الساعات سيتيزن ووتش 5.05 بالمئة وكسب سهم شركة صناعة الآلات الحاسبة كاسيو كومبيوتر 4.94 بالمئة ليصبحا الأفضل أداء في المؤشر نيكي.





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