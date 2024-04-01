الحكير السعودية تتوقع عوائد بـ 650 مليون ريال من بيع أصول غير أساسية

(MENAFN
- Al-Borsa News) تتوقع شركة“فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه” تحقيق عوائد بقيمة 650 مليون ريال من بيع أصول غير أساسية، وفق ما ذكرته الشركة في إفصاح لسوق الأسهم السعودية.
قالت الشركة إن مجلس الإدارة وافق على برنامج لبيع العلامات التجارية غير الأساسية، وتضم 24 علامة تشمل علامة“الف” وعلامات لمجموعة الأطعمة. وقالت إنها أرادت بذلك أن يتسنى لها التركيز استراتيجياً على العلامات التجارية الأساسية والهامة.
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يأتي ذلك عقب توصية مجلس إدارة الشركة المعروفة باسم (سينومي ريتيل) بخفض رأس المال بنحو 91.28%، ليصل إلى 100 مليون ريال، بهدف إطفاء الخسائر المتراكمة، لتنخفض بذلك القيمة الاسمية للسهم إلى ريال من 10 ريالات، بحسب الإفصاح.
ووجه المجلس، الإدارة التنفيذية لدراسة طرق إعادة هيكلة رأس المال وزيادته، بعد الانتهاء من بيع العلامات التجارية غير الأساسية و مدى تأثيرها على رأس المال.
كانت الشركة تكبدت خسائر بقيمة 1.11 مليار ريال في نهاية 2023، مقارنة بأرباح قيمتها 36.9 مليون ريال في العام الذي سبقه. وأوضحت الشركة آنذاك أن سبب هذه الخسائر يعود إلى تأثرها بمبلغ غير متكرر متعلق بتخارج العلامات التجارية وإغلاق المتاجر.
وفي ضوء هذه النتائج، بلغ إجمالي الخسائر المتراكمة للشركة 1.403 مليار ريال تمثل 122.3% من رأس المال نهاية 2023
المصدر:
MENAFN01042024000202011048ID1108042837
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