الحكير السعودية تتوقع عوائد بـ 650 مليون ريال من بيع أصول غير أساسية

MENAFN - Al-Borsa News) تتوقع شركة“فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه” تحقيق عوائد بقيمة 650 مليون ريال من بيع أصول غير أساسية، وفق ما ذكرته الشركة في إفصاح لسوق الأسهم السعودية.

قالت الشركة إن مجلس الإدارة وافق على برنامج لبيع العلامات التجارية غير الأساسية، وتضم 24 علامة تشمل علامة“الف” وعلامات لمجموعة الأطعمة. وقالت إنها أرادت بذلك أن يتسنى لها التركيز استراتيجياً على العلامات التجارية الأساسية والهامة.

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يأتي ذلك عقب توصية مجلس إدارة الشركة المعروفة باسم (سينومي ريتيل) بخفض رأس المال بنحو 91.28%، ليصل إلى 100 مليون ريال، بهدف إطفاء الخسائر المتراكمة، لتنخفض بذلك القيمة الاسمية للسهم إلى ريال من 10 ريالات، بحسب الإفصاح.

ووجه المجلس، الإدارة التنفيذية لدراسة طرق إعادة هيكلة رأس المال وزيادته، بعد الانتهاء من بيع العلامات التجارية غير الأساسية و مدى تأثيرها على رأس المال.

كانت الشركة تكبدت خسائر بقيمة 1.11 مليار ريال في نهاية 2023، مقارنة بأرباح قيمتها 36.9 مليون ريال في العام الذي سبقه. وأوضحت الشركة آنذاك أن سبب هذه الخسائر يعود إلى تأثرها بمبلغ غير متكرر متعلق بتخارج العلامات التجارية وإغلاق المتاجر.

وفي ضوء هذه النتائج، بلغ إجمالي الخسائر المتراكمة للشركة 1.403 مليار ريال تمثل 122.3% من رأس المال نهاية 2023





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