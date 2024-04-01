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الدين الخارجى لمصر يرتفع 3.5 مليار دولار فى الربع الأخير من 2023

4/1/2024 4:25:11 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع الدين الخارجى لمصر نحو 2.1% خلال الربع الأخير من العام الماضى، ما يعادل 3.5 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التخطيط المصرية.

ووصل الدين الخارجى لمصر إلى 168.04 مليار دولار بنهاية الربع الأخير من العام الماضى مقارنة مع 164.522 مليار دولار فى نهاية الربع الثالث من العام الماضى.

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ولم تكشف البيانات عن مزيد من التفاصيل بشأن الجهات المقترضة فى الدولة أو أجل الديون.

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وخلال العام الماضى توسعت البنوك والشركات الخاصة والحكومة فى الاقتراض من الخارج لتوفير سيولة بالعملة الأجنبية لحل أزمة العملة التى عانت منها البلاد.

ولكن بموجب اتفاقية رأس الحكمة التى وقعتها الحكومة مؤخرًا؛ من المنتظر أن يتم شطب ودائع دولارية للإمارات بقيمة 11 مليار دولار، يأتى ذلك بالتزامن مع إبرام الحكومة اتفاقات تمويلية فى حدود 20 مليار دولار من صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبى والبنك الأفريقى للتنمية.

ويعد أحد أهداف برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى تحسين هيكل الاحتياطى النقدى لمصر حتى لا يكون معتمدًا على الديون.

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