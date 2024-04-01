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اعتقال شقيقة إسماعيل هنية من تل السبع

4/1/2024 4:22:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- اعتقلت شرطة الاحتلال وجهاز (الشاباك)، فجر اليوم الإثنين، شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بعد أن اقتحمت منزلها في بلدة تل السبع في منطقة النقب، بزعم "التواصل مع ناشطي حماس والتماثل".

وادعت شرطة الاحتلال أنها خلال مداهمة منزل شقيقة هنية، "عثرت القوات على وثائق، ووسائط إعلام، وهواتف، وأدلة أخرى تربطها بجرائم أمنية خطيرة".

وذكرت الشرطة أنه سيتم التحقيق مع شقيقة هنية (57 عاما) وبناء على الأدلة التي سيتم جمعها ضدها، ستعرض أمام قاضي محكمة في بئر السبع، اليوم، للنظر في طلب تمديد اعتقالها.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، متزوجة في تل السبع داخل فلسطين المحتلة، قبل أن يصبح هنية قياديا في حركة حماس.

ومما يذكر أن شقيقتي هنية، صباح وليلى، تزوجتا من قريبين للعائلة من سكان تل السبع في النقب، قبل عشرات الأعوام.

وحافظت الشقيقتان على التواصل مع العائلة في غزة على مدار السنوات إلى أن تم اختطاف الجندي غلعاد شاليط، وإعلان الاحتلال عن حركة حماس "منظمة إرهابية"، حيث منُع حملة "الهوية الإسرائيلية" من دخول القطاع.

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