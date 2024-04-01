مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء خضع لعملية جراحية ناجحة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعملية جراحية "ناجحة" لعلاج فتق، وفق ما أفاد مكتبه الاثنين.

وأضاف بيان، صادر عن المكتب بعد العملية التي أجريت مساء الأحد وحظيت بمتابعة وثيقة مع اقتراب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من شهرها السادس، أن نتنياهو "في حالة جيدة وبدأ بالتعافي".

وأشار إلى أن الأطباء اكتشفوا الفتق السبت خلال فحص روتيني، وبعد التشاور تم اتخاذ قرار بإجراء عملية جراحية لرئيس الوزراء بعد انتهائه من جدول أعماله اليومي.

وقال مستشفى هداسا الطبي في القدس، وهو المركز الذي يعالج فيه رئيس الوزراء، اليوم إنه واعٍ، ويتحدث مع أسرته بعد نجاح عملية الفتق.

وأضاف أن نتنياهو يتعافى بعد الجراحة، لكنه لم يحدد على الفور الوقت الذي سيستغرقه ذلك.

يشار إلى أن آلاف الإسرائيليين يتظاهرون بشكل متكرر في تل أبيب والقدس منذ بدء الحرب على غزة للمطالبة باستقالة نتنياهو والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وكانت آخر تلك المظاهرات في القدس مساء أمس الأحد.

ويواجه سكان القطاع حربا إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم نساء وأطفال، وأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة، وفق بيانات أممية ودولية.

المصدر : وكالات