Monday, 01 April 2024 12:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء خضع لعملية جراحية ناجحة

4/1/2024 4:22:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعملية جراحية "ناجحة" لعلاج فتق، وفق ما أفاد مكتبه الاثنين.

وأضاف بيان، صادر عن المكتب بعد العملية التي أجريت مساء الأحد وحظيت بمتابعة وثيقة مع اقتراب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من شهرها السادس، أن نتنياهو "في حالة جيدة وبدأ بالتعافي".

وأشار إلى أن الأطباء اكتشفوا الفتق السبت خلال فحص روتيني، وبعد التشاور تم اتخاذ قرار بإجراء عملية جراحية لرئيس الوزراء بعد انتهائه من جدول أعماله اليومي.

وقال مستشفى هداسا الطبي في القدس، وهو المركز الذي يعالج فيه رئيس الوزراء، اليوم إنه واعٍ، ويتحدث مع أسرته بعد نجاح عملية الفتق.

وأضاف أن نتنياهو يتعافى بعد الجراحة، لكنه لم يحدد على الفور الوقت الذي سيستغرقه ذلك.

يشار إلى أن آلاف الإسرائيليين يتظاهرون بشكل متكرر في تل أبيب والقدس منذ بدء الحرب على غزة للمطالبة باستقالة نتنياهو والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وكانت آخر تلك المظاهرات في القدس مساء أمس الأحد.

ويواجه سكان القطاع حربا إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم نساء وأطفال، وأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة، وفق بيانات أممية ودولية.

المصدر : وكالات

MENAFN01042024000205011050ID1108042831

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث