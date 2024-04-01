تطبيق "كواي" يعلن عن استراتيجيته التوسعية في المملكة

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- Omnesmedia) الرياض، السعودية - 31 مارس 2024: أعلنت جويو تكنولوجيز، الشركة المالكة والمشغلة لتطبيق كواي لمحتوى الفيديو القصير، عن استراتيجيتها التوسعية في المملكة العربية السعودية والهادفة إلى تعزيز التواجد والتفاعل مع مختلف شرائح الجمهور السعودي، من خلال توطين التطبيق وتخصيصه للمجتمع المحلي في المملكة، آخذة بعين الاعتبار التقيد والالتزام التام بالعادات والتقاليد السعودية العريقة وتعزيز الموروث الثقافي والحضاري للبلاد.
يأتي هذا التوجه الاستراتيجي لـ"كواي" في الوقت الذي تمتاز فيه المملكة العربية السعودية بسوق كبير ومتنامي على صعيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يستخدم ما نسبته 99% من السكان الإنترنت، مما يجعلها ساحة حيوية للتفاعل الاجتماعي والثقافي. ووفقاً لإحصائيات ستاتيستا في العام 2022، فقد بلغ عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة نحو 29.5 مليون مستخدم، وبتواجد يومي على وسائل التواصل بمعدل وسطي يصل إلى ثلاث ساعات ونصف.
وتشير البيانات إلى استمرار ارتفاع معدل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة بنسبة تزيد عن 6.33% سنوياً بين عامي 2024 و2028. وتعد فئة الشباب بين 25 و34 عاماً هي الأكثر تفاعلاً مع الإعلانات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي بالمملكة.
وقالت "كواي" إنها ستتخذ كافة الإجراءات التقنية والإدارية في سبيل توفير بيئة آمنة وسليمة لكافة شرائح الجمهور وتلبية احتياجات المستخدم السعودي في البحث والبث والتواصل ونوعية المحتوى المقدم. حيث سيقوم تطبيق "كواي" بتكييف محتواه وميزاته بما يتوافق مع العادات والتقاليد السعودية، مما يشمل إضافة محتوى محلياً متنوعاً وملهماً ومواكباً للثقافة السعودية. كما سيعمل التطبيق على دعم المبادرات الاجتماعية والثقافية المحلية، وتعزيز التواصل المجتمعي من خلال مشاركته في فعاليات محلية وتنظيم ورش عمل تفاعلية.
واختتم البيان بتأكيد تطبيق "كواي" على التزامه بتقديم تجربة تواصل اجتماعي مميزة ومثرية لمستخدميه في المملكة العربية السعودية، ويتطلع إلى تحقيق نجاح باهر وتعزيز التواصل والتفاعل في هذا السوق الهام والحيوي.
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