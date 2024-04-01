مؤسسة قطر تتعاون مع اتحاد رياضي أولمبي لتعزيز البرامج الرياضية في المدارس

(MENAFN
- Qatar Foundation ) الدوحة، قطر، 31 مارس 2024: عقدت مؤسسة قطر اتفاقية مع الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، وهي منظمة غير ربحية معترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك لتقييم المشهد الرياضي داخل مدارسها وجامعاتها، وبالتالي، تعزيز مشاركة الطلاب في الأنشطة الرياضية، لا سيّما الإناث منهم.
بناءً على الاتفاقية، ستخضع جميع البرامج الرياضية في 13 مدرسة تابعة لبرنامج التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، وسبع جامعات شريكة للمؤسسة، إلى تقييم شامل، يشمل تقييم الأنشطة الرياضية الدراسية واللاصفية.
سيقوم الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية بجمع البيانات وتحليلها، ومن ثم مقارنتها بالمدارس المحلية والدولية، ليقدم بعد ذلك قائمة بالتوصيات لتطوير المدارس والجامعات نحو أفضل الممارسات العالمية في مجال الرياضة. من المتوقع الانتهاء من التقييم وصياغة التوصيات بحلول يوليو 2024.
قالت عبير آل خليفة، رئيس التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر: "نلتزم في مؤسسة قطر بتعزيز الاهتمام والشغف بالرياضة بين أفراد المجتمع المحلي، لا سيّما الشباب، حيث ندرك أهميّة الرياضة في تمهيد الطريق لاتباع نمط حياة صحي".
وأضافت: "تهدف شراكتنا مع الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية (ISF) إلى تقييم أنظمتنا الرياضية، حيث نتطلّع لنكون نموذجًا يُحتذى به في المنطقة والعالم، وهو ما يتطلب أن نضع الابتكار والشمولية والتميز كأولويات في جميع مساعينا".
وقال لوران بيترينكا، رئيس الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية وعضو في لجنة التعليم الأولمبي في اللجنة الأولمبية الدولية: ""نود أن نعرب عن شكرنا لمؤسسة قطر على اختيارها للاتحاد الدولي للرياضة المدرسية وأكاديميته، لأداء هذه المهمة الرئيسية. نأمل أن تسهم نتائج عملنا في تعزيز مشاركة طلاب مدارس مؤسسة قطر في الرياضة، خاصة الفتيات."
وأضاف:" في إطار هذا العام الأولمبي، أنا مقتنع بأن الرؤية الثاقبة لسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر والرئيس التنفيذي للمؤسسة، ستلهم صنّاع القرار الحكوميين في جميع أنحاء العالم للاستثمار في الرياضة داخل المدارس، سواء لتطوير استراتيجيات للرياضات على مستوى الهواة أو على المستوى الاحترافي، إذ تبدأ جميع الطموحات منذ الصغر في المدرسة."
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